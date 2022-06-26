26 червня: яке сьогодні церковне свято, прикмети, у кого іменини

26 червня православні вшановують пам'ять мучениці Килини Старшої.
Що не можна робити в цей день, прикмети цієї дати - читайте в матеріалі Styler.
Свята Килина народилася в 281 році в фінікійському місті Біблосі в сім'ї побожних християн. У 6 місяців вони хрестили дівчинку. З двох до семи років Килина слухала настанови матері про благочестивого життя. У 10 років дівчинка вирішила присвятити своє життя служінню Господу.
Коли Килині було всього 12 років, на неї донесли правителю Волусіану. Імперією керували язичники Максиміан і Діоклетіан, які жорстоко переслідували християн. Волусіан спочатку вмовляв Акіліну, а після перейшов на погрози, щоб та відреклася від віри.
Свята перенесла всі побої й мужньо прийняла першу смерть від розпечених прутів, якими дівчині просвердлили голову. Тіло її було викинуто під стіною міста. Вночі з'явився ангел і, доторкнувшись до дівчинки, повелів їй встати. Мучениця вилікувалася від усіх ран, прийшла до правителя і постала перед ним і його наближеними, щоб довести існування Бога і Його могутності.
Однак Волусіан решіш на світанку її стратити, звинувачуючи в чаклунстві. По дорозі на страту Господь покликав Килину до себе. Їй відрубали голову 13 червня 293 року.
Килину наші предки називали Килиною гречишницею. Вони вірили, що свята допомагала садити і збирати хороший урожай гречки. У цей день вважалося, що наступало повноцінне літо з великою кількістю комарів і оводів. У народі навіть говорили, що, якщо ходити лісом — комарі бісяться.
Також цього дня селяни сіяли гречку. У цей день варто поставити гречану кашу на стіл, пригостити подорожніх і бідних.
26 червня День ангела відзначають: Килина, Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, Яків
Раніше ми публікували церковний календар на липень 2022, всі його свята і дати.
Нагадаємо, що до 11 липня триває Петрів піст. До Петра і Павла діє добровільне обмеження в їжі, бо важливіше все ж піст духовний, який полягає в смиренні, покаянні, боротьбі з власними гріхами, пристрастями і шкідливими звичками.