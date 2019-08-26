26 серпня: яке свято і що категорично не можна робити в цей день

Який сьогодні свято. 26 серпня в народі вшановується Тихон Страсний. У цей день вшановується пам'ять єпископа Тихона Задонського, який був канонізований у 19-му столітті за чудеса та зцілення, які відбувалися біля мощей священнослужителя. Наші предки у свято наводили лад в льохах, сараях та зимових сховищах - таким чином позбуваючись не тільки від вогкості та гнилі, а й від пристріту.

Також віруючі 26 серпня проводили особливий обряд. Прийнято було брати в руки ікону Божої Матері "Страсної" та обходити з нею свій будинок, проганяючи нещастя і біди, які могли набігти "зі сторони".

Також люди на Тихона Страсного молилися про спокій і здоров'я - як тілесне, так і духовне. Справа в тому, що єпископа ще за життя вважали захисником від смутку, туги, депресії та біснування.

26 серпня - свято Тихона Страсного, на честь святителя Тихона Задонського (Фото з відкритих джерел)

У день Тихона існують певні заборони, правила і традиції. Наприклад, категорично не можна злиться, лихословити, заздрити і обманювати інших людей - вважається, що ці гріхи на Тихона Страсного особонно згубні та руйнівні для людини, і можуть принести істотні нещастя порушнику.

Також 26 серпня прийнято стежити не тільки за душевною чистотою, але і за порядком в хаті, і весь бруд, що назбирався, ретельно прибирали, а приміщення добре провітрювали.

Крім того, господарі займалися заготівлею сіна і готували для нього зимове сховище - тоді можна було захиститися від пристріту і лихого слова.

Зазначимо, що безліч приказок на Тихона пов'язані саме з урожаєм... і звичайно ж із погодними явищами - спостерігаючи за ними можна було дізнатися, що принесе осінь.

Прикмети на день Тихона Страсного:

Якщо на Тихона грибівно, то буде й хлібовно;

Тихий вітер на Тихона – до вітряного вересня;

Сильні вітри принесуть дощовий місяць;

Якщо над лісом парний туман пішов - чекай багато грибів;

Якщо на Тихона Страсного сова всю ніч шугає, то погода різко зміниться;

На Тихона місяць роги вниз опустив - чекай на негоду.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

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