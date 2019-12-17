25-річна українка поставила новий рекорд в освіті

25-річна вінничанка Надія Яворовенко встановила новий рекорд в освіті. Дівчина отримала дев'ять дипломів про вищу освіту в Україні та Франції. Про таке досягнення українки написала на своїй Facebook-сторінці Лана Вєтрова.

П'ять вищих навчальних закладів вона закінчила в Україні, решта - у Франції. Освіти оримані за такими спеціальностями: менеджмент (університет Auvergne I - Франція) управління підприємствами (Ecole Universitaire du Management - Франція) менеджмент організацій (Київський торгово-економічний університет України); менеджмент готельно-ресторанної справи (Київський торгово-економічний університет України); бакалавр права - диплом з відзнакою (Національна академія внутрішніх справ України); магістр права, диплом з відзнакою (Національна академія внутрішніх справ України); перекладач іноземних мов (Université Nice Sophia Antipolis - Франція) магістр європейського права (Institut du Droit, de la Paix et du Développement de l'Université Nice Sophia Antipolis - Франція)

Вєтрова повідомила, що оголошення рекорду відбудеться 19 грудня 2019 року відразу після захисту дев'ятого магістерської роботи за спеціальністю Master of Business Administration (MBA бізнес-адміністрування).

Рекорд самої дипломованої українки зафіксують 19 грудня в її рідному місті - Вінниці.