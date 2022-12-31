"Не думал ни секунды": 24-летний боец "Азова" усыновит 8 детей, родители которых подорвались на мине

24-летний военный решил усыновить восемь детей, родители которых подорвались на мине в Житомирской области.

Почему "азовец" решил усыновить 8 детей

Дело в том, что военный детям не чужой человек. Он младший брат их погибшего отца Петра. Сам 24-летний "азовец" Володя из многодетной семьи. У него в семье было десять детей, поэтому он хорошо знает, что такое жить в многодетной семье.

"Нам Владимир признался, что не думал ни секунды, чтобы стать фактически отцом для своих восьми племянников и племянниц, самой молодой из которых, Маше, всего два месяца, — рассказали в Олевской общине про военного.

По его словам, дети очень его любят. Они сами после похорон родителей говорили, что хотели бы остаться с ним.

Единственное, что сейчас есть один нюанс. Владимир пока не состоит в официальном браке. Но у него есть девушка, с которой они собираются оформить отношения. Невеста очень обрадовалась и одобрила поступок Владимира.

Владимир со своими племянниками (фото: fakty.ua)

Что случилось с родителями детей

Родители восьмерых детей 7 декабря в обед возвращались домой из соседнего села, однако их микроавтобус взорвался на мине. 32-летняя Мария и 38-летний Петр погибли на месте. Шансов выжить у них не было. Взрыв был настолько сильным, что авто разорвало в клочья.

Мария и Петро подорвались на мине (фото: fakty.ua)

Известно, что 24-летний Владимир после полномасштабного вторжения РФ в Украину пошел в армию добровольцем, но его не взяли. Парню отказали, сказав, что недостаточно опыта.

После этого он попал в полк "Азов" и служил там под позывным "Волк".