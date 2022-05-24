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24 травня: що не можна робити в день Кирила і Мефодія, головні прикмети, у кого іменини

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Вівторок 24 травня 2022 06:07
24 травня: що не можна робити в день Кирила і Мефодія, головні прикмети, у кого іменини Фото: яке свято 24 травня (УНІАН)
Автор: Володимир Костирін

24 травня 2022 року православні християни в Україні вшановують пам'ять рівноапостольних братів святих Кирила і Мефодія, коли відзначається День слов'янської писемності та культури. А в народі дата відома під назвою день Мокія Мокрого - на честь священномученика Мокія Амфіпольського.

Що можна і не можна робити в це свято, традиції та основні прикмети - читайте далі в матеріалі Styler.

Як свідчать церковні перекази, рівноапостольні брати Кирило і Мефодій були грецького походження, жили в XIX столітті. Слов'янські просвітники та проповідники християнства, творці кириличної абетки, перші перекладачі богослужбових книг на слов'янську мову Кирило (мирське ім'я - Костянтин) і його старший брат Мефодій (мирське ім'я - Михайло) народилися в місті Солунь (тепер Салоніки) в сім'ї воєначальника.

Кирило навчався в Константинополі при дворі візантійського імператора Михайла III, де одним з його вчителів був Фотій, викладав філософію, під час подорожі з дипломатичною місією до хазарів зупинився в Херсонесі, в якому знайшов мощі святого папи Климента. А Мефодій по військовій службі жив на Балканах в Македонії, потім викладав у Константинопольській вищій школі, після чого прийняв постриг і став ігуменом монастиря.

Прибувши до Риму, Кирило і Мефодій знайшли тут нового папу, Адріана II. Брати передали йому мощі святого Климента, і той затвердив богослужіння слов'янською мовою, і перекладені книги наказав покласти в римських церквах.

Іменини в цей день святкують Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Мефодій, Михайло, Никодим, Ростислав.

Звичаї цього дня

Своєю назвою "мокрий" день зобов'язаний сформованої особливості погоди - здавна вважали, що в цю дату найчастіше йдуть дощі. Працювати на землі припиняли, щоб град не пошкодив посіви.

Побутував звичай плетіння дівчатами великих вінків з трав. Його робили таким великим, щоб пропустити через все тіло. Після вінок запускали в воду, загадуючи ім'я майбутнього чоловіка. За старих часів вірили, що вінок підхоплять русалки та приведуть дівчатам наречених на берег.

Що категорично не можна робити в цей день

  • Незаміжнім дівчатам не можна помсти підлогу, інакше виметуть всіх наречених.
  • Не слід займатися роботою в полі та городі - нічого путнього з цього не вийде і робота буде нанівець.
  • У цю дату не можна нікому нічого давати, інакше в будинок може прийти бідність.
  • Вважалося поганою прикметою надягати чорне - це до невдачі.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо в цей день туман стелиться по землі - незабаром буде буря.
  • Дощова погода в цей день означала, що влітку буде багато опадів.
  • Якщо сьогодні багряний схід сонця - чекайте на грозове літо.
  • Якщо на Мокія йде дощ, літо буде теж дощовим.

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