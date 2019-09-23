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Свято 23 вересня: що сьогодні не можна робити, всі прикмети

STYLERЖиття    23.09.2019 - 05:45
Свято 23 вересня: що сьогодні не можна робити, всі прикмети
23 вересня 2019 - день осіннього рівнодення (фото: РБК-Україна)

23 вересня - день осіннього рівнодення і пам'яті святих апостолів Петра і Павла

Який сьогодні свято. 23 вересня - день пам'яті святих апостолів Петра і Павла. У народі цей день називали "Павло-горобинник" через те, що вважалося, що саме в цей день горобина найсолодша в році.

Тож 23 вересня люди збирали горобину. При цьому все дерево не зривали і залишали не багато горобини для птахів. Народ вірив, що дрібні птахи – це вісники Бога на землі, або душі померлих родичів. Тому вони намагалися їх задобрити.

Зріла горобина володіє сильними цілющими властивостями. Її використовували, якщо у людини безсоння нервові, або захворювання очей. Крім того, при застуді добре допомагають відвари і морси з стиглої горобини.

Грона горобини між віконними рамами очищає від мікробів повітря в будинку. Також існує повір'я, що горобина дозволяє позбутися від гостей з потойбічного світу, які заблукали у світі людей. Крім того, раніше горобинової деревиною виганяли бісів.

Також у цьому році на 23 вересня випав день осіннього рівнодення, який вважається одним з найважливіших днів осені.

Свято 23 вересня: що сьогодні не можна робити, всі прикмети

Святі апостоли Петро і Павло (фото з відкритих джерел)

Народні прикмети 23 вересня

  • Багато горобини у лісі - до похмурої осені і суворої зими. Мало горобини означало, що осінь буде суха, а зима - пізньою.
  • Горобина, яку зібрали в цей день, захищає від застуди і нечистої сили. Крім того, вона лікує головний біль.
  • Гілочка горобини на столі приносить в дім щастя.
  • Ягоди клали під дах будинків для того, щоб біс не вселився, а ще, щоб у будинку було щастя.
  • Ті, хто 23 вересня вирушає в дорогу, можуть бути спокійними: з ними нічого не станеться.
  • Люди, які народилися 23 вересня будуть жити довго. Вони будуть працьовиті і терплячі. Як талісман на удачу їм треба носити з собою сапфір.

Хто народився в цей день

В 63 році до нашої ери народився Юлій Цезар, перший римський імператор.

У 1861 році народився Роберт Бош, німецький інженер, який винайшов свічки запалювання і магнето.

У 1872 році на світ з'явилася Соломія Крушельницька, українська оперна співачка.

У 1943 році народився Хуліо Іглесіас, іспанський співак і батько Енріке Іглесіаса.

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