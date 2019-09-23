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Свято 23 сентября: что сегодня нельзя делать, все приметы

STYLERЖизнь    23.09.2019 - 05:45
Свято 23 сентября: что сегодня нельзя делать, все приметы
23 сентября 2019 - день осеннего равноденствия (фото: РБК-Украина)

23 сентября - день осеннего равноденствия и памяти святых апостолов Петра и Павла

Какой сегодня праздник. 23 сентября - день памяти святых апостолов Петра и Павла. В народе этот день называли "Павел-рябинник" из-за того, что считалось, что именно в этот день рябина самая сладкая в году.

Поэтому 23 сентября люди собирали рябину. При этом все дерево не срывали и оставляли не много рябины для птиц. Народ верил, что мелкие птицы – это вестники Бога на земле, либо души умерших родственников. Поэтому они старались их задобрить.

Зрелая рябина обладает сильными целебными свойствами. Ее использовали, если у человека бессонница, нервные или глазные заболевания. Кроме того, при простуде хорошо помогают отвары и морсы из спелой рябины.

Гроздья рябины между оконными рамами очищает от микробов воздух в доме. Также существует поверье, что рябина позволяет избавиться от гостей из потустороннего мира, которые заблудились в мире людей. Кроме того, раньше рябиновой древесиной изгоняли бесов.

Также в этом году на 23 сентября выпал день осеннего равноденствия, который считается одним из важных дней осени.

Свято 23 сентября: что сегодня нельзя делать, все приметы

Святые апостолы Петр и Павел (фото из открытых источников)

Народные приметы 23 сентября

  • Много рябины в лесу - к ненастной осени и суровой зиме. Мало рябины означало, что осень будет сухая, а зима - поздней.
  • Рябина, которую собрали в этот день, защищает от простуды и нечистой силы. Кроме того, она лечит головные боли.
  • Веточка рябины на столе приносит в дом счастье.
  • Ягоды клали под крышу домов для того, чтобы бес не вселился, а еще, чтобы в доме было счастье.
  • Те, кто 23 сентября отправляется в дорогу, могут быть спокойными: с ними ничего не произойдет.
  • Люди, которые родились 23 сентября будут жить долго. Они будут трудолюбивы и терпеливы. В качестве талисмана на удачу им надо носить с собой сапфир.

Кто родился в этот день

В 63 году до нашей эры родился Юлий Цезарь, первый римский император.

В 1861 народился Роберт Бош, немецкий инженер, который изобрел свечи зажигания и магнето.

В 1872 году на свет появилась Соломия Крушельницкая, украинская оперная певица.

В 1943 году родился Хулио Иглесиас, испанский певец и отец Энрике Иглесиаса.

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