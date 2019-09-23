Свято 23 сентября: что сегодня нельзя делать, все приметы

23 сентября - день осеннего равноденствия и памяти святых апостолов Петра и Павла
Какой сегодня праздник. 23 сентября - день памяти святых апостолов Петра и Павла. В народе этот день называли "Павел-рябинник" из-за того, что считалось, что именно в этот день рябина самая сладкая в году.
Поэтому 23 сентября люди собирали рябину. При этом все дерево не срывали и оставляли не много рябины для птиц. Народ верил, что мелкие птицы – это вестники Бога на земле, либо души умерших родственников. Поэтому они старались их задобрить.
Зрелая рябина обладает сильными целебными свойствами. Ее использовали, если у человека бессонница, нервные или глазные заболевания. Кроме того, при простуде хорошо помогают отвары и морсы из спелой рябины.
Гроздья рябины между оконными рамами очищает от микробов воздух в доме. Также существует поверье, что рябина позволяет избавиться от гостей из потустороннего мира, которые заблудились в мире людей. Кроме того, раньше рябиновой древесиной изгоняли бесов.
Также в этом году на 23 сентября выпал день осеннего равноденствия, который считается одним из важных дней осени.
Святые апостолы Петр и Павел (фото из открытых источников)
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