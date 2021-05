22-тонна китайська ракета впала на Землю: з'явилося відео падіння

На кадрах видно, що ракета пролетіла над житловими районами, але впала вона в Індійський океан.

Згідно з даними китайських ЗМІ, точка падіння уламків ракети - приблизно на південному заході від Індії і Шрі-Ланки. При цьому велика частина уламків згоріла при входженні в атмосферу планети.

Chinese Rocket seen over Jordan

5:11am May 9, 2021#LongMarch5 #ChineseRocket pic.twitter.com/qjLNERm08q