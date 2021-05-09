22-тонна китайська ракета впала на Землю: з'явилося відео падіння

Китайська ракета Long March 5B впала на Землю рано вранці 9 травня. Час падіння уламків, які залишилися після потрапляння об'єкта в атмосферу - 5:24 за Києвом. На щастя, частини 22-тонного об'єкта впали в океан, а не в заселені райони.

На кадрах видно, що ракета пролетіла над житловими районами, але впала вона в Індійський океан.

Згідно з даними китайських ЗМІ, точка падіння уламків ракети - приблизно на південному заході від Індії і Шрі-Ланки. При цьому велика частина уламків згоріла при входженні в атмосферу планети.

Відео: Китайська ракета впала на Землю 9 травня

Місце падіння ракети також показали на карті.

Фото: Місце, куди впали уламки Long March 5B (hashtag/АСПОСОКП)

Чому падіння ракети наробило стільки переполоху

Ракета вагою 22 тонни, довжиною 30 метрів і шириною - 5 була запущена Китаєм 29 квітня, але вийшла з під контролю. Після чого існував ризик падіння уламків на населені пункти.

У NASA кажуть, що держави, які мають космічні потужності, повинні більш відповідально ставитися до своїх дій.

"Космічні держави повинні звести до мінімуму ризики для людей і майна на Землі при повторному вході в атмосферу космічних об'єктів і максимізувати прозорість щодо цих операцій", - заявив адміністратор NASA Білл Нельсон.