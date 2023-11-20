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21 год в лесу. Украинка живет на безлюдном острове посреди Днепра (видео)

Украинка живет на безлюдном острове (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

Украинка из Полтавы Лариса Ребриста уже 21 год живет на безлюдном острове Вишняки посреди Днепра. Это место находится там, где Ворскла впадает в Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео "Полтавской хвилі".

Как живет Лариса на острове Вишняки

66-летняя Лариса переехала в 2002 году сюда вместе с мужем Владимиром, которому предложили работать здесь егерем.

К сожалению, в 2006 году мужчина умер от рака. А Лариса так и продолжила жить на острове, так как ей некуда было возвращаться. Дело в том, что  их дом в селе Ревущине Полтавской области в то время успели растянуть "добрые люди", которых они пустили жить.

Лариса уже 21 год живет  на острове (Скриншот)

По словам женщины, на пенсию в 2500 гривен в городе она прожить не может...

Чтобы выжить на острове, Лариса держит маленькое хозяйство – козы, куры и утки. Охранять хозяйство от диких животных помогают собаки.

Также у нее возле дома есть небольшой огород ,там растут помидоры, клубника и пара фруктовых деревьев.

"Я тут не одна, здесь все за меня, природа, лес", - говорит она.

По ее словам, в городе, она уже не хочет и не сможет жить.

Очень тяжело жить на острове зимой, когда лед сковывает залив, оттуда выбраться почти нереально, поэтому до этого нужно запастись необходимыми продуктами впрок.

 

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