21 год в лесу. Украинка живет на безлюдном острове посреди Днепра (видео)

Как живет Лариса на острове Вишняки

66-летняя Лариса переехала в 2002 году сюда вместе с мужем Владимиром, которому предложили работать здесь егерем.

К сожалению, в 2006 году мужчина умер от рака. А Лариса так и продолжила жить на острове, так как ей некуда было возвращаться. Дело в том, что их дом в селе Ревущине Полтавской области в то время успели растянуть "добрые люди", которых они пустили жить.

Лариса уже 21 год живет на острове (Скриншот)

По словам женщины, на пенсию в 2500 гривен в городе она прожить не может...

Чтобы выжить на острове, Лариса держит маленькое хозяйство – козы, куры и утки. Охранять хозяйство от диких животных помогают собаки.

Также у нее возле дома есть небольшой огород ,там растут помидоры, клубника и пара фруктовых деревьев.

"Я тут не одна, здесь все за меня, природа, лес", - говорит она.

По ее словам, в городе, она уже не хочет и не сможет жить.

Очень тяжело жить на острове зимой, когда лед сковывает залив, оттуда выбраться почти нереально, поэтому до этого нужно запастись необходимыми продуктами впрок.