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21 травня: що не можна робити в цей особливий день, основні прикмети, у кого іменини

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

21 травня 2022 року віруючі відзначають День пам'яті Іоанна Богослова і народне свято Іван Довгий.

Що можна і не можна робити, традиції, головні прикмети - читайте далі в матеріалі Styler.

Вважається, що Іоанн Богослов є покровителем і помічником письменників, видавців книг. Також святому моляться для порятунку від отруєння. Пов'язано це з тим, що самого Іоанна намагалися отруїти, але отрута на нього не подіяв.

У народі свято назвали Іваном довгим. Таку назву він отримав з тієї причини, що в цей день було заведено працювати з ранньої зорі і до самої темряви.

Інша назва свята - Арсеній Пшеничник. У православ'ї проходить пам'ять преподобного Арсенія Великого, а також заведено сіяти пшеницю.

У цей день зазвичай пекли пироги, якими пригощали бідняків, нужденних, сусідів, подорожніх, родичів, друзів. На обід або вечерю з випічкою звали гостей. Пиріг з сиром з молока рудої корови готували для того, хто хворіє. Дівчата на виданні пекли спеціальні пироги, які виставляли на віконце, своїм запахом вони повинні були залучити нареченого.

Головні прикмети цього дня

  • У черемхи багато квітів - літо буде мокрим.
  • Вранці з'явилася Веселка-день виявиться дощовим.
  • Веселка з'явилася ввечері-завтра буде ясно.
  • Видно відразу три веселки - сильний і тривалий вітер.
  • Дощ - буде багато грибів.
  • Червоний світанок - до негоди.
  • Червоне небо на заході - до гарної погоди.
  • Хмари збилися в одну купу на небі - до непогожої погоди.
  • Місяць в серпанку - до затяжної негоди.
  • Гроза вдалині - до спекотної погоди.
  • Горобці в пісок зариваються - до сильного вітру.

Що строго не можна робити в цей день

  • Не можна сваритися з рідними людьми - навіть невелика сварка може перерости в серйозний конфлікт, наслідки якого доведеться усувати дуже довго.
  • Не можна прати і прасувати - одяг незабаром прийде в непридатність.
  • Не можна займатися ремонтом і генеральним прибиранням, а також важкою роботою.

День ангела сьогодні святкують: Іван, Арсеній, Арсеній, Олена, Іван, Крістоф, Петро, Тимофій, Віктор, Євген.

Як ми раніше писали, з'явився календар свят на червень 2022 року.

Також читайте, коли цього року святкуватимемо День вишиванки.

До речі, синоптики розповіли, якою буде погода в Києві влітку.

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