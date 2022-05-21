21 травня: що не можна робити в цей особливий день, основні прикмети, у кого іменини

21 травня 2022 року віруючі відзначають День пам'яті Іоанна Богослова і народне свято Іван Довгий.
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Вважається, що Іоанн Богослов є покровителем і помічником письменників, видавців книг. Також святому моляться для порятунку від отруєння. Пов'язано це з тим, що самого Іоанна намагалися отруїти, але отрута на нього не подіяв.
У народі свято назвали Іваном довгим. Таку назву він отримав з тієї причини, що в цей день було заведено працювати з ранньої зорі і до самої темряви.
Інша назва свята - Арсеній Пшеничник. У православ'ї проходить пам'ять преподобного Арсенія Великого, а також заведено сіяти пшеницю.
У цей день зазвичай пекли пироги, якими пригощали бідняків, нужденних, сусідів, подорожніх, родичів, друзів. На обід або вечерю з випічкою звали гостей. Пиріг з сиром з молока рудої корови готували для того, хто хворіє. Дівчата на виданні пекли спеціальні пироги, які виставляли на віконце, своїм запахом вони повинні були залучити нареченого.
День ангела сьогодні святкують: Іван, Арсеній, Арсеній, Олена, Іван, Крістоф, Петро, Тимофій, Віктор, Євген.
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