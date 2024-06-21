21 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя рубить липу

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Юлиан жил в IV веке во время правления императора Диоклетиана, известного своим активным преследованием христиан. Родился в городе Тарсе в Киликии (территория современной Турции) в благочестивой семье.

Его отец был сенатором-язычником, а мать христианкой. После смерти мужа мать Юлиана, Асклипиодора, полностью посвятила себя воспитанию сына в христианской вере.

Когда юноше исполнилось 18 лет, император Диоклетиан как раз начинал гонения на христиан. Среди прочих был схвачен и Юлиан. Но ни пытки, ни угрозы, так и не смогли склонить благочестивого юношу отречься от Христа.

По преданию, мученика водили по городам Киликийской области Целий год, подвергая жестоким пыткам в каждом из них, после чего бросили в темницу и позже казнили.

Тело святого было сброшено в море по приказу императора. По легендам, волны быстро вынесли его на берег, где верующие смогли найти и похоронить его со всеми почестями.

Святой мученик Юлиан Тарсийский (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 21 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

злословить или ссориться

употреблять алкоголь

мыть пол и выносить мусор

опаздывать на свидание.

Также не стоит много рассказывать о своих чувствах, ведь считается, что это может принести проблемы в личной жизни.

Сегодняшний день считается благоприятным для работы на огороде, а сны, которые вы видите в ночь на 21 июня, считаются пророческими. Наши предки считали, что в этот день через сны приходит предупреждение о чем-то важном, поэтому к ним следует относиться с внимательностью.

Народные приметы и традиции этого дня

на небе стягиваются облака - к непогоде

был дождь, а с обеда светит солнце - вечером снова ждите осадков

гроза - быстро закончится и сменится хорошей погодой

на небе появилась радуга - к теплой солнечной погоде

лягушки вылезли из воды - скоро пойдет дождь

яркие звезды - к хорошей погоде.

Также в этот день запрещено рубить липу, вместо этого нужно собирать липовые цветы и заготавливать их на зиму. По легендам наших предков, липа в этот день приобретала магические способности, поэтому было принято готовить липовый порошок для лечения и заживления ран.

Считалось, что если сегодня не относиться к липе уважительно, это принесет беду в вашу жизнь.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Георгий, Макар, Егор, Александр, Иван, Елена, Ян, Илона, Елена.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: