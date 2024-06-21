21 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя рубить липу

Сегодня, 21 июня, праздник - православные украинцы чтят память святого мученика Юлиана Тарсийского по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Юлиан жил в IV веке во время правления императора Диоклетиана, известного своим активным преследованием христиан. Родился в городе Тарсе в Киликии (территория современной Турции) в благочестивой семье.
Его отец был сенатором-язычником, а мать христианкой. После смерти мужа мать Юлиана, Асклипиодора, полностью посвятила себя воспитанию сына в христианской вере.
Когда юноше исполнилось 18 лет, император Диоклетиан как раз начинал гонения на христиан. Среди прочих был схвачен и Юлиан. Но ни пытки, ни угрозы, так и не смогли склонить благочестивого юношу отречься от Христа.
По преданию, мученика водили по городам Киликийской области Целий год, подвергая жестоким пыткам в каждом из них, после чего бросили в темницу и позже казнили.
Тело святого было сброшено в море по приказу императора. По легендам, волны быстро вынесли его на берег, где верующие смогли найти и похоронить его со всеми почестями.
Святой мученик Юлиан Тарсийский (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не стоит много рассказывать о своих чувствах, ведь считается, что это может принести проблемы в личной жизни.
Сегодняшний день считается благоприятным для работы на огороде, а сны, которые вы видите в ночь на 21 июня, считаются пророческими. Наши предки считали, что в этот день через сны приходит предупреждение о чем-то важном, поэтому к ним следует относиться с внимательностью.
Также в этот день запрещено рубить липу, вместо этого нужно собирать липовые цветы и заготавливать их на зиму. По легендам наших предков, липа в этот день приобретала магические способности, поэтому было принято готовить липовый порошок для лечения и заживления ран.
Считалось, что если сегодня не относиться к липе уважительно, это принесет беду в вашу жизнь.
Сегодня именины празднуют: Георгий, Макар, Егор, Александр, Иван, Елена, Ян, Илона, Елена.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, SogodniSvyato, Википедия.