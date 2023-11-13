2024 год вернет в жизнь этих знаков Зодиака бывших любовников и друзей

В новом 2024 году, который наступит уже очень скоро, представители трех знаков Зодиака будут сильно удивлены. В их жизнь могут вернуться бывшие: как друзья, так и любовники.

Кому стоит ждать перемен и как приготовиться к виражам судьбы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Astrofame .

Лев

Новый год подарит вам немало приключений. И вы будете сильно удивлены, когда в вашу жизнь придет человек, с которым вы, как вам казалось, попрощались навсегда. Им может оказаться бывший друг или даже партнер, который когда-то разбил ваше сердце.

К весне вы точно поймете, готовы ли снова впустить этого человека в свою жизнь. Скорее всего, в вашем сердце снова поселится любовь. Однако это случится независимо от того, каким будет ваше решение. Судьба готовит для вас что-то очень интересное.

Стрелец

Начало 2024 года ознаменуется для вас чем-то неприятным. Вероятно, вы будете ощущать холод в отношениях с близкими людьми. В моменты слабости вам стоит держать себя в руках. Постарайтесь не нарубить дров.

Не стоит думать, что этот период продлится вечно. В новом году вас точно ждут радостные события. В вашу жизнь может вернуться человек, которого вы отвергали в прошлом. И даже если вы с кем-то поссоритесь в начале года, то эта персона все равно найдет возможность с вами помириться. И вы этому точно будете рады.

Водолей

В 2024 году вы можете внезапно осознать, что готовы брать на себя ответственность и что-то менять. Решаясь на этот шаг, вам стоит подумать, кого бы вы хотели вернуть из прошлого, а кого - навсегда забыть.

Скорее всего, вы готовы отбросить былые обиды и снова начать общение с человеком, который когда-то был вам дорог. Если вы точно в этом уверены - берите инициативу в свою руки. Сделайте первый шаг, тогда человек, по которому вы скучаете, к вам вернется.