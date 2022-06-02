"20 тисяч вбили, щоб зробити курорт": розмова жительки Маріуполя з матір'ю з РФ

Окупанти мають намір на руїнах Маріуполя облаштувати "курорт" зі всілякими атракціонами, і навіть у своїх заявах замахуються на аналог Діснейленду. Росіяни вже будують плани про поїздку в захоплене українське місто, де загинули десятки тисяч мирних жителів, щоб там "відпочити".

Про спілкування з рідними розповіла у Twitter бариста та керівниця Veterano Coffee в Маріуполі Анастасія, яка була змушена покинути місто через російських загарбників.

У мережі опубліковане листування мешканки РФ зі своєю дочкою, яка бачила на власні очі жахи приходу "русского мира".

Дівчина - двічі переселенка, тривалий час залишалася в Маріуполі, яке російська армія піддавала регулярним обстрілам та авіаударам.

Зараз її батьки, які проживають у РФ, розповідають дочці про бажання приїхати в Маріуполь, щоб там відпочити.

Анастасія виклала аудіоповідомлення, яке отримала від матері. Жінка каже, що з російського Санкт-Петербурга "їде допомога".

"Будуть там порядки наводити. Буде Діснейленду у вас на "Азовсталі"... (у розмові звучить чоловічий голос: ""Азовсталі" не буде")... Якщо "Азовсталі" не буде, буде там курортне місто. Ми звідси будемо їздити відпочивати. Залишається тільки трошки почекати", - розповідає проживаюча в Росії мати українки.

Шокована такими словами дівчина насилу стримує емоції:

"Якщо ви туди поїдете "відпочивати", я вас більше не хочу знати. Там померло 20 тисяч людей. Через Росію. Тепер вони там збираються робити курорт. На могилах цих людей. Піз*єць. Ці люди померли заради того, щоб ви туди поїхали відпочивати?" - пише в чаті вона.

Доброго ранку, донечка. Ти сиділа в Маріуполі 30 днів у блокаді, щоб ми приїхали потім туди на курорт pic.twitter.com/TfSg1h7zWQ - Анастасія Їбейша (@MyViolentYouth) June 2, 2022

Мешканка Маріуполя показала своє листування з матір'ю з Росії про "курорт" на могилах на руїнах українського міста-героя

У коментарях під постом, говорячи про "зазомбованість" рідних, які виїхали до РФ, Анастасія зазначає, що вони "теж в якомусь сенсі жертви, тому що їм на**рли в голову добре за 8 років".

"Але те, що вони дали на це дозвіл їх не виправдовує. Тому що вони у справах каталися собі вільно в Україну, а батьки вітчима їздили за пенсією в Бахмут, і нічого нікому не жало" - розповідає дівчина.

Фото: скрін коментарів twitter.com/MyViolentYouth