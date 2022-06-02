ru ua
Чт, 02 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"20 тысяч убили, чтобы сделать курорт": разговор жительницы Мариуполя с матерью из РФ

Новина українською →
Мариуполь, Четверг 02 июня 2022 17:49
"20 тысяч убили, чтобы сделать курорт": разговор жительницы Мариуполя с матерью из РФ Фото: в разрушенном Мариуполе оккупанты хотят организовать курорт (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Оккупанты намерены на руинах Мариуполя обустроить "курорт" с всевозможными аттракционами, и даже в своих заявлениях замахиваются на аналог Диснейленда. Россияне уже строят планы о поездке в захваченный украинский город, где погибли десятки тысяч мирных жителей, чтобы там "отдохнуть".

В сети опубликована переписка жительницы РФ со свой дочерью, которая видела воочию ужасы прихода "русского мира".

Об общении с родными рассказала в Twitter бариста и руководительница Veterano Coffee в Мариуполе Анастасия, которая была вынуждена покинуть город из-за российских захватчиков.

Девушка - дважды переселенка, длительное время оставалась в Мариуполе, который российская армия подвергала регулярным обстрелам и авиаударам.

Сейчас ее родители, которые проживают в РФ, рассказывают дочери о желании приехать в Мариуполь, чтобы там отдохнуть.

Анастасия выложила аудиосообщение, которое получила от матери. Женщина говорит, что из российского Санкт-Петербурга "едет помощь".

"Будут там порядки наводить. Будет Диснейленду у вас на "Азовстали"... (в разговоре звучит мужской голос: ""Азовстали" не будет")... Если "Азовстали" не будет, будет там курортный город. Мы отсюда будем ездить отдыхать. Остается только немножко подождать", - рассказывает проживающая в России мать украинки.

Шокированная такими словами девушка с трудом сдерживает эмоции:

"Если вы туда поедете "отдыхать", я вас больше не хочу знать. Там умерло 20 тысяч людей. Из-за России. Теперь они там собираются делать курорт. На могилах этих людей. Пиз*ец. Эти люди умерли ради того, чтобы вы туда поехали отдыхать?" - пишет в чате она.

Жительница Мариуполя показала свою переписку с матерью из России о "курорте" на могилах на руинах украинского города-героя

В комментариях под постом, говоря о "зазомбированности" родных, уехавших в РФ, Анастасия отмечает, что они "тоже в каком-то смысле жертвы, потому что им на**али в голову хорошо за 8 лет".

"Но то, что они дали на это разрешение их не оправдывает. Потому что они по делам катались себе свободно в Украину, а родители отчима ездили за пенсией в Бахмут, и ничего никому не жало" - рассказывает девушка.

&quot;20 тысяч убили, чтобы сделать курорт&quot;: разговор жительницы Мариуполя с матерью из РФ&quot;20 тысяч убили, чтобы сделать курорт&quot;: разговор жительницы Мариуполя с матерью из РФ

Фото: скрин комментариев twitter.com/MyViolentYouth

Отметим, что точное количество погибших жителей Мариуполя, ставших жертвами российской полномасштабной агрессии - неизвестно, ведь оккупанты всеми силами пытаются скрыть совершенными военные преступления в захваченном городе.

По данным городских властей и чиновников ОВА, речь идет о 20-22 тысячах погибших мариупольцев за три месяца, при этом под завалами уничтоженных зданий могут еще оставаться сотни тел... также известно о нескольких массовых захоронениях в этом городе, превращенным рашистами в призрак.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь курорты Война России против Украины
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее