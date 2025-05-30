20 сериалов и фильмов Netflix, которые нельзя пропустить в июне 2025 года

Первый месяц лета на Netflix порадует яркими премьерами фильмов и сериалов. Запасайтесь попкорном, ведь нас ждет возвращение "Джинни и Джорджии", "Игры в кальмара" и не только.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие фильмы и сериалы можно посмотреть на Netflix в июне 2025 года.
Семейная драма возвращается с новыми эпизодами 5 июня. История разворачивается вокруг одинокой матери Джорджии, которая в подростковом возрасте пережила немало травматических событий. Это сильно повлияло на ее модель воспитания, что несет последствия для ее дочери Джини и сына Остина. После событий второго сезона героиня оказалась в тюрьме по обвинению в убийстве.
Комедийный сериал порадует новыми сериями 5 июня. Неожиданная маркетинговая победа подняла главных героев на вершину успеха. Дела в магазине идут хорошо, но теперь они сталкиваются с новыми вызовами.
Криминальная драма о женской банде поразит продолжением 5 июня. Сериал расскажет о жизни героинь спустя 5 лет после событий предыдущего сезона. В какие интриги они ввяжутся на этот раз?
Мать-одиночка внезапно становится главной подозреваемой в преступлении, которое никогда не хотела совершать. Ради выживания она вынуждена сделать то, чего раньше не делала: довериться людям вокруг. Премьера сериала запланирована на 6 июня.
Бывший гангстер возвращается, чтобы выяснить правду о смерти брата. Он становится на путь неумолимой мести, чтобы установить справедливость. Премьера - 6 июня.
Напряженный триллер, который выходит 6 июня, рассказывает о приморском городке, который сотрясает убийство молодой женщины. Расследование ее смерти раскрывает давние тайны и раны прошлого, которые вызывают ряд негативных последствий.
11 июня на стриминговой платформе покажут документальный фильм о субмарине "Титан", на которой экипаж опустился на глубины океана, чтобы увидеть знаменитый Титаник. Погружение привело к гибели пяти человек, среди которых был генеральный директор OceanGate Expeditions.
Американский драматический телесериал, премьера которого запланирована на 19 июня, вдохновлен реальными событиями. История погружает в жизнь неблагополучной семьи Бакли, которая прибегает к опасным методам, чтобы удержать на плаву свою рыболовную империю.
20 июня состоится премьера новой испанской подростковой драмы, которая расскажет о борьбе за успех и славу.
Одно из самых популярных шоу на Netflix за всю историю возвращается с финальным сезоном уже 27 июня. В центре сюжета - Ги Хун, который вместе с другими участниками участвует в опасной игре на выживание.
"Аниела" - 11 июня
"Самолет" - 12 июня
"Росарио Тиерас" - 18 июня
"Любимицы Америки - чирлидерши "Даллас Ковбойз" - 18 июня
"Grenfell: Раскрыт" - 20 июня
"Интерн" - 22 июня
"Semi-Soeter" - 20 июня
"Охотники на демонов KPop" - 20 июня
"Ультиматум: Квир-любовь" 2 сезон - 25 июня
"Горизонты покемонов: сезон 2" - 27 июня
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