20 сериалов и фильмов Netflix, которые нельзя пропустить в июне 2025 года

"Джини и Джорджия" 3 сезон

Семейная драма возвращается с новыми эпизодами 5 июня. История разворачивается вокруг одинокой матери Джорджии, которая в подростковом возрасте пережила немало травматических событий. Это сильно повлияло на ее модель воспитания, что несет последствия для ее дочери Джини и сына Остина. После событий второго сезона героиня оказалась в тюрьме по обвинению в убийстве.



"Шины" 2 сезон

Комедийный сериал порадует новыми сериями 5 июня. Неожиданная маркетинговая победа подняла главных героев на вершину успеха. Дела в магазине идут хорошо, но теперь они сталкиваются с новыми вызовами.



"Королевы Баракуды" 2 сезон

Криминальная драма о женской банде поразит продолжением 5 июня. Сериал расскажет о жизни героинь спустя 5 лет после событий предыдущего сезона. В какие интриги они ввяжутся на этот раз?



"Straw"

Мать-одиночка внезапно становится главной подозреваемой в преступлении, которое никогда не хотела совершать. Ради выживания она вынуждена сделать то, чего раньше не делала: довериться людям вокруг. Премьера сериала запланирована на 6 июня.



"Пощады не будет"

Бывший гангстер возвращается, чтобы выяснить правду о смерти брата. Он становится на путь неумолимой мести, чтобы установить справедливость. Премьера - 6 июня.



"Выжившие"

Напряженный триллер, который выходит 6 июня, рассказывает о приморском городке, который сотрясает убийство молодой женщины. Расследование ее смерти раскрывает давние тайны и раны прошлого, которые вызывают ряд негативных последствий.



"Титан: Катастрофа OceanGate"

11 июня на стриминговой платформе покажут документальный фильм о субмарине "Титан", на которой экипаж опустился на глубины океана, чтобы увидеть знаменитый Титаник. Погружение привело к гибели пяти человек, среди которых был генеральный директор OceanGate Expeditions.



"Берег"

Американский драматический телесериал, премьера которого запланирована на 19 июня, вдохновлен реальными событиями. История погружает в жизнь неблагополучной семьи Бакли, которая прибегает к опасным методам, чтобы удержать на плаву свою рыболовную империю.



"Олимп"

20 июня состоится премьера новой испанской подростковой драмы, которая расскажет о борьбе за успех и славу.



"Игра в кальмара" 3 сезон

Одно из самых популярных шоу на Netflix за всю историю возвращается с финальным сезоном уже 27 июня. В центре сюжета - Ги Хун, который вместе с другими участниками участвует в опасной игре на выживание.



Что еще посмотреть на Netflix в июне

"Аниела" - 11 июня



"Самолет" - 12 июня



"Росарио Тиерас" - 18 июня



"Любимицы Америки - чирлидерши "Даллас Ковбойз" - 18 июня



"Grenfell: Раскрыт" - 20 июня



"Интерн" - 22 июня



"Semi-Soeter" - 20 июня



"Охотники на демонов KPop" - 20 июня



"Ультиматум: Квир-любовь" 2 сезон - 25 июня



"Горизонты покемонов: сезон 2" - 27 июня