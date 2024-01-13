20 лет спустя: как изменились звезды сериала "Отчаянные домохозяйки"

Марсия Кросс

Актрисе, сыгравшей Бри Ван де Камп, сейчас 61 год. Она воспитывает двоих детей и живет в браке с брокером. Она активно ведет страницы в соцсетях, борется за права людей. Но после съемок в "Отчаянных домохозяйках" Кросс не получала больших ролей и появлялась в фильмах и сериалах только в эпизодах.

Как выглядела Кросс в прошлом (скриншот)

Как изменилась актриса, сыгравшая Бри Ван де Камп (скриншот)

Терри Хэтчер

Артистке, сыгравшей Сюзан Майер, сейчас уже 59 лет. После "Отчаянных домохозяек" она не очень активно снималась, но в 2023 году получила большую роль в комедии. У Хэтчер есть дочь, а также она дважды была замужем.

Хэтчер в прошлом (скриншот)

Как изменилась актриса, сыгравшая Сюзан в сериале "Отчаянные домохозяйки" (фото: instagram.com/officialterihatcher)

Ева Лонгория

Актрису, которую считают самой яркой звездой сериала, сыграла Габриэль Солис. Ее стиль пытались копировать почти все зрительницы. Сейчас она продолжает поражать мир красотой. Лонгория воспитывает сына, счастлива в отношениях, уже весной она отпразднует 49-й день рождения.

Лонгория в молодости (скриншот)

Как сейчас выглядит Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Фелисити Хаффман

Актриса, сыгравшая многодетную маму-карьеристку Линетт Скаво, несколько лет назад исчезла из соцсетей. Это произошло на фоне коррупционного скандала. Хаффман получала тюремный срок, но всего на 14 дней. В настоящее время актрисе 61 год, она воспитывает двоих детей и живет в браке с мужем, за которого вышла еще в 1997 году.

Актриса, сыгравшая Скаво, в прошлом (скриншот)

После съемок Хаффман продолжила дружить с Лонгорией (фото: instagram.com/evalongoria)

Николетт Шеридан

Актрисе, сыгравшей скандалистку Иди Бритт, уже 60 лет. Она разведена, детей нет. Впрочем, Шеридан продолжает сниматься в фильмах и покоряет сердца фанатов, ведь будто бы совсем не стареет.

Как выглядела Шеридан в молодости (скриншот)

Актриса, сыгравшая Бритт, сейчас (фото: instagram.com/nicollettesheridan)