20 лет спустя: как изменились звезды сериала "Отчаянные домохозяйки"

В 2024 году сериал "Отчаянные домохозяйки" будет отмечать юбилей - 20-ю годовщину со дня премьеры первого эпизода. За это время историю о подружках с Вистерии Лейн посмотрели многие, вместе со зрителями росли и менялись также и актрисы, сыгравшие главных героинь.
Как сейчас выглядят актрисы из "Отчаянных домохозяек" и чем они занимаются, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы следующие источники: Википедия, Instagram-страницы артисток.
Актрисе, сыгравшей Бри Ван де Камп, сейчас 61 год. Она воспитывает двоих детей и живет в браке с брокером. Она активно ведет страницы в соцсетях, борется за права людей. Но после съемок в "Отчаянных домохозяйках" Кросс не получала больших ролей и появлялась в фильмах и сериалах только в эпизодах.
Как выглядела Кросс в прошлом (скриншот)
Как изменилась актриса, сыгравшая Бри Ван де Камп (скриншот)
Артистке, сыгравшей Сюзан Майер, сейчас уже 59 лет. После "Отчаянных домохозяек" она не очень активно снималась, но в 2023 году получила большую роль в комедии. У Хэтчер есть дочь, а также она дважды была замужем.
Актрису, которую считают самой яркой звездой сериала, сыграла Габриэль Солис. Ее стиль пытались копировать почти все зрительницы. Сейчас она продолжает поражать мир красотой. Лонгория воспитывает сына, счастлива в отношениях, уже весной она отпразднует 49-й день рождения.
Лонгория в молодости (скриншот)
Актриса, сыгравшая многодетную маму-карьеристку Линетт Скаво, несколько лет назад исчезла из соцсетей. Это произошло на фоне коррупционного скандала. Хаффман получала тюремный срок, но всего на 14 дней. В настоящее время актрисе 61 год, она воспитывает двоих детей и живет в браке с мужем, за которого вышла еще в 1997 году.
Актрисе, сыгравшей скандалистку Иди Бритт, уже 60 лет. Она разведена, детей нет. Впрочем, Шеридан продолжает сниматься в фильмах и покоряет сердца фанатов, ведь будто бы совсем не стареет.
Актриса, сыгравшая Бритт, сейчас (фото: instagram.com/nicollettesheridan)
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