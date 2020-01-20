20 січня: історія, прикмети і заборони дня

20 січня українці відзначають день Хрестителя Іоанна
20 січня українці відзначають день Хрестителя Іоанна, який встановлений на честь Іоанна Предтечі, або Хрестителя. Він безпосередньо випливає за святом Хрещення Господнього, або Богоявлення.
Пророк Іоанн Хреститель, після Діви Марії, самий шанований святий. Згідно Євангеліє, він був сином священика Захарії (з роду Аарона) і праведної Єлизавети (з роду царя Давида).
Історія свідчить, що його батьки жили близько Хеврона (в Нагірній країні), на південь від Єрусалиму. Він припадав по материнській лінії родичем Господа Ісуса Христа і народився на шість місяців раніше Господа.
З цього дня переставали діяти деякі заборони: знову можна було прясти, ткати, шити вовняними нитками, різати худобу. На Івана наші предки здійснювали обрядове годування худоби. Домашніх тварин пригощали хлібом з сіллю або млинцями, "щоб добре водилися".
Закінчення свят означало повернення до звичного життя. На посиденьки потрібно було приходити з роботою: "Після Івана Предтечі хто не робить, того б'ють у плечі". Однак у деяких місцях день все ще був святковим, ніякі роботи не виконувалися.
Іванов день категорично заборонено вмиватися, так як змивається захист, і людина може бути схильна до обману.