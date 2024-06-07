20 новых украинских песен, которые нужно послушать сегодня

Tember Blanche - "Телепат"

Песня инди-поп-дуэта, которую они сделали в коллаборации с автором ремикса на "Паровую машину" The Budchuk, рассказывает о том, что "не надо бояться говорить партнеру, что ты чувствуешь на самом деле, ведь никто из нас не телепат и не может знать, о чем думает другой".

Скрябин и Lely45 - "Наші"

Артисты стали новыми героями четвертого выпуска авторского проекта Тины Кароль "Дом звукозаписи".

Год написания песни "Наші" - начало двухтысячных. Кузьма переживал момент острой идеологической несправедливости, ведь в тот период на радио и телевидении было засилье русскоязычного шансона.

Однако данную песню несправедливо до этого не видели. Но люди должны услышать ее именно сегодня. Она насущная! Ведь мы строим историю настоящей Украины, независимой европейской страны.

DIBROVA & Елена Тополя - "Хочеш"

Это откровенная история о двух людях, которые находят в себе силы преодолевать все препятствия вместе, независимо от жизненных обстоятельств. Эта песня - гимн для тех, кого спасает любовь и вдохновляет не отчаиваться и становиться сильнее.

Masha Danilova - "OLD MONEY"

Эта песня "об искусственности и пафосе, которые совсем не красят человека, она сосредотачивается на тех, кто создает красивую обложку, но остается черствым внутри». Именно поэтому, говорит внучка экс-секретаря СНБО Алексея Данилова, «важно оставаться собой, даже если это означает идти против течения и быть непонятным для других".

TESLENKO - "Щоб ти сказав?"

Это песня о мучительном прощании с человеком. Она с глубоким смыслом и главным вопросом: "Что бы ты сказал человеку, которого уже нет?".

PANCHYSHYN - "Талісман"

Новая песня Остапа Панчишина вибрирует легким саундом и напоминает о приятном состоянии, которое мы переживаем во время путешествий.

SAVLEPOV - "Розстебни"

Сооснователь и фронтмен легендарной украинской группы Quest Pistols Антон Савлепов возвращается с сольным проектом. Его дебютный трек - чувственный, откровенный, ритмичный поп-R'n'B в стиле нулевых.

Gunna Chorna - "Бути тобою"

"Практически каждый из нас сталкивался с ложью, предательством, токсичным поведением и лицемерием. Но наступает момент осознания. Мой выбор - с улыбкой наблюдать за «спектаклем». Развязанные руки антагониста снимают его же собственную маску, пока я подыгрываю комическому действу", - комментирует песню певица.

SWOIIA - "Пташка"

В этой песне певица рассказывает, что все мы ради своих родных готовы преодолеть большой путь, чтобы просто обняться, увидеть родные глаза.

haterappers x Blockbaby - "404"

Этот релиз - это новое видение трека группы "Время и Стекло", на котором выросли миллионы подростков. Со стороны артистов - это "определенное переосознание той истории о влюбленности, немного детской, несерьезной".

Соня Ориняк - "Приворожила"

Песня посвящена первым взаимным чувствам, "когда ты с подружками или мамой делишься собственными переживаниями".

YAGODA - "Атоми"

Это история о женщине, которая находит в себе силу верить в любовь, двигаться дальше несмотря ни на что.

ANNEI - "Роздягни"

Певица решила воспеть момент сближения двух людей, когда отношения - дружеские или романтические - только начинаются.

SESTRA - "Я для тебе"

Новая чувственная композиция от Инессы Грицаенко и Алины Назаришиной, которая не оставит равнодушным.

Также добавьте себе в плейлист эти песни:

TOLO4NYI - "Дощ"

Мия Рамари - "На самоті"

Соседи Стерпят - "Ця ніч"

drimandr - "Пристрій"

TANKATAKA - "Тече вода"

Native One - "Літній день"

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