20-річний український футболіст покликав кохану заміж посеред поля (фото)

Андрій Лунін, український футболіст, який грає на правах оренди за іспанський "Вальядолід", зробив пропозицію коханій дівчині посеред футбольного поля на стадіоні "фіолетових".

20-річний воротар вирішив стати на коліно 25 грудня, коли в Іспанії святкують Різдво.

Лунін розмістив в Instagram знімок, судячи з якого кохана сказала Андрію заповітне "так".

Андрій Лунін зробив пропозицію дівчині (фото: instagram.com/lunin_andrey)

Судячи з соцмереж, Андрій зустрічається з коханою вже дуже давно. На одному зі знімків, зроблених ще в лютому 2019-го, футболіст зізнався дівчині в коханні, написавши цифру 3,6. Ймовірно, вони разом вже чотири з половиною роки.

Андрій Лунін з коханою дівчиною (фото: instagram.com/lunin_andrey)

Зазначимо, що нещодавно Лунін провів дебютний матч за "Вальядолід" і зумів зберегти ворота "на замку". Українець приєднався до "біло-фіолетових" ще в серпні 2019-го, але незважаючи на 17 заявок на матчі на поле його не випускали.

22 червня 2018 Лунін перейшов 9 млн євро в іспанський клуб "Реал Мадрид". А в серпні відправився в оренду в "Вальядолід". З'явилася також інформація, що "Вальядолід" готовий достроково розірвати орендну угоду з "Реалом" по Луніну, оскільки український воротар не отримує ігрової практики в нинішньому клубі.

Нагадаємо, влітку 2019 року Андрій став чемпіоном світу U-20 у складі збірної України, і був визнаний найкращим голкіпером турніру.