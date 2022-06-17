20-річний комвзводу "Азова" розповів про бої за Маріуполь, загибель сім'ї та евакуацію з "Азовсталі"

20-річний воїн полку "Азов", командир взводу Богдан Цимбал з позивним "Вог" розповів про оборону Маріуполя від російських окупантів, як втратив сім'ю через загарбників, про важке поранення під час бойового завдання та евакуацію з "Азовсталі". Молодий герой також розкрив плани на своє майбутнє і висловився про майбутню перемогу України у війні.
Про це військовий розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Зараз Цимбал після поранення і незавершеної реабілітації знаходиться на тренувальному таборі ЗСУ, недалеко від передової. Комвзводу повернувся на службу, оскільки ворога ще не прогнали з нашої землі, і запеклі бої тривають.
Захисник Маріуполя каже, що війна вже забрала у нього всіх рідних.
"Як такої сім'ї вже напевно немає. Тобто сім'я залишилася ось тут (показує на серце) і ось тут (вказує на голову) - в пам'яті та у серці. У квартиру вистрілив танк. Там відразу загинули мама, бабуся і дядько", - розповів Богдан.
Його батько вже безпосередньо в процесі фільтрації потрапив до рук рашистів.
"За однією з інформації, коли вже дізналися, що він батько "азовця" його почали бити, за нього заступилися, почалася стрілянина, людей відігнали, і його відвезли в невідомому напрямку", - говорить молодий офіцер.
Востаннє Богдан розмовляв з ними 10 березня, коли вдалося заїхати до батьків додому буквально на 5 хвилин: "Вони мені показали цуценя, яке привела моя собака, і все, я поїхав".
Брат Богдана, теж боєць полку "Азов", загинув 14 травня на "Азовсталі".
"Зі своїм старшим братом я перетнувся перший раз 12 березня на "Азовсталі". Ми служили в одному підрозділі, просто були в різних взводах. 14 травня він востаннє був в мережі, я йому написав, відповідь я не отримав. Увечері мені написав командир, сказав: "Вибач, друже Вог, вони полягли". Він вже загинув безпосередньо на території заводу "Азовсталь"" - розповів Цимбал.
Богдан родом із селища Лебединське (населений пункт входить до складу Сартанської селищної громади Маріупольського району Донецької області), а останні 8 років проживав у Маріуполі.
"В "Азов" пішов у віці 18 років. Закінчував 3-й курс Маріупольського професійного ліцею. А чому саме в "Азов"? Тому що в 2015 році була так звана Павлопіль-Широкинська наступальна операція полку "Азов", під час якого "Азов" звільнив і мій населений пункт. Тому для себе я це вважав таким обов'язком. І, крім того, в "Азов" за два роки до мене прийшов мій старший брат", - розповідає він.
Богдан Цимбал "Вог" разом з братом стали бійцями полку "Азов" (фото: скріншот з відео)
Спочатку Богдан був командиром розрахунку, потім в процесі ведення бойових дій командир, який був з ним на позиції, поставив командиром взводу. У підпорядкуванні "Вога" було 22 бійці.
Вранці в день повномасштабного російського вторгнення 24 лютого Цимбала разом з іншими "азовцями" підняли по тривозі, і протягом 10 хвилин військові були відправлені до Маріуполя для виконання бойових завдань.
"Поранення отримав 22 березня. У нас була група на фабриці заводу "Жовтень" на вулиці (Архипа) Куїнджі, ми її утримували. Ми були групою допомоги. Ми рухалися невеликою групою повз вікно, яке було закрито листом металу. Звідти я бачу дуло автомата, відкочуюся, і отримую кулі в кисть, в плече, в хребець, стегно", - розповів Цимбал.
Там він пролежав близько півтори години в холоді, втратив багато крові. Потім почув, як рухаються люди, і по їх говору зрозумів, що це росіяни.
"Довелося прикидатися мертвим. Вони подивилися на шеврон. Кажуть: "Азовець"? "Азовець. Двохсотий. Добре, добивати не доведеться". І все, це те, що я чув. Група, яка була зі мною, прийшла їх вибивати. Я побачив знайоме обличчя, почав кричати, махати. Вони мене побачили і забрали", - згадує "Вог".
Далі побратими перенесли його на завод "Азовсталь".
"25 (березня) вранці о 3 годині мене розбудили і сказали, щоб збирався на евакуацію. Я кажу: "Та ні, не вигадуйте. Я за пару днів оклемаюся і все буде добре, я буду виконувати далі завдання, нікуди не полечу". І ліг спати далі. Потім я відчуваю, що мене вже починають одягати. Все, що я пам'ятаю, це як мене завантажили в машину, потім - "вертушка". Нас забрали тоді шістьох найважчих", - сказав комвзводу.
Богдан Цимбал продовжив службу в армії та готовий повернутися на фронт, щоб наближати перемогу України.
"Буду продовжувати служити. Повернемо кордону, закріпимося. І війна закінчитися тільки тоді, коли ми повністю забираємо свої території, абсолютно повністю, все. Повернемо своїх полонених", - каже молодий воїн.
Відео: 20-річний командир взводу полку "Азов" Богдан Цимбал "Вог" розповів, як обороняв Маріуполь
Нагадаємо, перед цим ми писали, що пілот ЗСУ розкрив деталі секретних польотів до Маріуполя на "Азовсталь", під час яких захисникам доставлялися їжа, боєприпаси та медикаменти, а назад забирали поранених бійців.
А також розповідали історію Росіянки, парамедика Анастасії Леонової, яка воює за Україну.