20-річний комвзводу "Азова" розповів про бої за Маріуполь, загибель сім'ї та евакуацію з "Азовсталі"

Зараз Цимбал після поранення і незавершеної реабілітації знаходиться на тренувальному таборі ЗСУ, недалеко від передової. Комвзводу повернувся на службу, оскільки ворога ще не прогнали з нашої землі, і запеклі бої тривають.

Загибель сім'ї

Захисник Маріуполя каже, що війна вже забрала у нього всіх рідних.

"Як такої сім'ї вже напевно немає. Тобто сім'я залишилася ось тут (показує на серце) і ось тут (вказує на голову) - в пам'яті та у серці. У квартиру вистрілив танк. Там відразу загинули мама, бабуся і дядько", - розповів Богдан.

Його батько вже безпосередньо в процесі фільтрації потрапив до рук рашистів.

"За однією з інформації, коли вже дізналися, що він батько "азовця" його почали бити, за нього заступилися, почалася стрілянина, людей відігнали, і його відвезли в невідомому напрямку", - говорить молодий офіцер.

Востаннє Богдан розмовляв з ними 10 березня, коли вдалося заїхати до батьків додому буквально на 5 хвилин: "Вони мені показали цуценя, яке привела моя собака, і все, я поїхав".

Брат Богдана, теж боєць полку "Азов", загинув 14 травня на "Азовсталі".

"Зі своїм старшим братом я перетнувся перший раз 12 березня на "Азовсталі". Ми служили в одному підрозділі, просто були в різних взводах. 14 травня він востаннє був в мережі, я йому написав, відповідь я не отримав. Увечері мені написав командир, сказав: "Вибач, друже Вог, вони полягли". Він вже загинув безпосередньо на території заводу "Азовсталь"" - розповів Цимбал.

Як "Вог" потрапив до "Азова"

Богдан родом із селища Лебединське (населений пункт входить до складу Сартанської селищної громади Маріупольського району Донецької області), а останні 8 років проживав у Маріуполі.

"В "Азов" пішов у віці 18 років. Закінчував 3-й курс Маріупольського професійного ліцею. А чому саме в "Азов"? Тому що в 2015 році була так звана Павлопіль-Широкинська наступальна операція полку "Азов", під час якого "Азов" звільнив і мій населений пункт. Тому для себе я це вважав таким обов'язком. І, крім того, в "Азов" за два роки до мене прийшов мій старший брат", - розповідає він.

Богдан Цимбал "Вог" разом з братом стали бійцями полку "Азов" (фото: скріншот з відео)

Спочатку Богдан був командиром розрахунку, потім в процесі ведення бойових дій командир, який був з ним на позиції, поставив командиром взводу. У підпорядкуванні "Вога" було 22 бійці.

Оборона Маріуполя, поранення та евакуація

Вранці в день повномасштабного російського вторгнення 24 лютого Цимбала разом з іншими "азовцями" підняли по тривозі, і протягом 10 хвилин військові були відправлені до Маріуполя для виконання бойових завдань.

"Поранення отримав 22 березня. У нас була група на фабриці заводу "Жовтень" на вулиці (Архипа) Куїнджі, ми її утримували. Ми були групою допомоги. Ми рухалися невеликою групою повз вікно, яке було закрито листом металу. Звідти я бачу дуло автомата, відкочуюся, і отримую кулі в кисть, в плече, в хребець, стегно", - розповів Цимбал.

Там він пролежав близько півтори години в холоді, втратив багато крові. Потім почув, як рухаються люди, і по їх говору зрозумів, що це росіяни.

"Довелося прикидатися мертвим. Вони подивилися на шеврон. Кажуть: "Азовець"? "Азовець. Двохсотий. Добре, добивати не доведеться". І все, це те, що я чув. Група, яка була зі мною, прийшла їх вибивати. Я побачив знайоме обличчя, почав кричати, махати. Вони мене побачили і забрали", - згадує "Вог".

Далі побратими перенесли його на завод "Азовсталь".

"25 (березня) вранці о 3 годині мене розбудили і сказали, щоб збирався на евакуацію. Я кажу: "Та ні, не вигадуйте. Я за пару днів оклемаюся і все буде добре, я буду виконувати далі завдання, нікуди не полечу". І ліг спати далі. Потім я відчуваю, що мене вже починають одягати. Все, що я пам'ятаю, це як мене завантажили в машину, потім - "вертушка". Нас забрали тоді шістьох найважчих", - сказав комвзводу.

Як захисник України бачить своє майбутнє

Богдан Цимбал продовжив службу в армії та готовий повернутися на фронт, щоб наближати перемогу України.

"Буду продовжувати служити. Повернемо кордону, закріпимося. І війна закінчитися тільки тоді, коли ми повністю забираємо свої території, абсолютно повністю, все. Повернемо своїх полонених", - каже молодий воїн.

Відео: 20-річний командир взводу полку "Азов" Богдан Цимбал "Вог" розповів, як обороняв Маріуполь