20 кг урожая с куста. 5 лучших сортов помидоров, которые "завалят" вас плодами

Лучшие сорта помидоров - урожай будете собирать ведрами

Прежде всего стоит отметить, что томаты могут быть раннеспелыми или же давать урожай не так быстро. Впрочем, вы точно сможете выбрать идеальный вариант, ведь лучших сортов помидоров целых 5.

"Большая слива"

Этот сорт называют одним из самых урожайных. Опытные дачники говорят, что могут собирать до 20 килограммов плодов с одного куста "Большой сливы". Плоды невероятно красивые, плотные и тяжелые.

Этот сорт помидоров - среднеспелый. Впрочем, вы точно не пожалеете, если посадите их на своей грядке, ведь плоды можно будет собирать до ноября. "Большая слива" не боится фитофтороза и корневой гнили, а также не страдает от "капризов" погоды и всегда очень щедро плодоносит.

Урожайные сорта помидоров (фото: freepik.com)

"Сахарный бизон"

Этот сорт помидор очень легко воспринимает как жару, так и низкие температуры. "Сахарный бизон" могут высаживать даже дачники, у которых мало опыта, ведь томаты дают невероятно много урожая, но при этом совсем неприхотливы.

К тому же вас приятно удивит вкус помидоров. "Сахарный бизон" дает сочные и сладкие плоды. Томаты отлично подойдут для салатов, их можно подавать на стол даже просто так.

Лучшие сорта помидоров (фото: freepik.com)

"Дерзкая Мэри"

Этот сорт томатов считают чемпионом по скороспелости. Он дает большие и вкусные плоды. Кусты будут немаленькими - до 1,5 метров в высоту.

Урожайный сорт порадует вас красивыми плодами, в которых очень мало семян. Именно поэтому эти помидоры отлично подойдут для тех, кто не любит, когда плоды дают много сока и "стекают" в салатах.

Урожайные сорта томатов (фото: freepik.com)

"Лимонные дольки"

А этот сорт понравится тем, кто любит засаливать томаты. Вы получите очень красивые плоды, которых будет очень много. Кусты не боятся большого урожая, ведь томаты будут расти гроздями.

"Лимонные дольки" подойдут хозяйкам, которые делают немало солений и зимой угощают всех гостей вкусными маринованными помидорами. Один куст может дать до 10 килограммов плодов.

Какие помидоры не боятся болезней (фото: freepik.com)

"Шейк"

Этот раннеспелый сорт дает мягкие плоды, которые точно не будут "трещать" на солнце, ведь они имеют плотную и толстую кожуру. Урожайный "Шейк" подойдет для соков, паст и соусов.

Выбирайте этот сорт, если планируете высаживать рассаду в полутень. Кусты не боятся недостатка света, поэтому их можно сажать в теплицах уже в марте. Плоды устойчивы к фузариозу и вертициллезу, а урожайность вас очень удивит!