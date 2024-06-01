20 исторических персонажей, у которых были довольно странные привычки

На протяжении всей истории существовало бесчисленное множество удивительных людей, которые по-разному формировали наш мир. Однако многие люди не осознают, что некоторые из этих исторических личностей имели довольно странные привычки, о которых мало кто знает.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-платформу Medium .

Наполеон Бонапарт

Наполеон Бонапарт, знаменитый французский полководец и император, имел странную привычку каждое утро принимать холодную ванну. Он считал, что эта практика помогает оживить его тело и разум, и даже построил для этой цели специальную ванну.

Наполеон Бонапарт (фото: Britannica)

Бенджамин Франклин

Бенджамин Франклин, один из отцов-основателей Америки, увлекался воздушными ваннами. Он часто проводил время, сидя голым перед открытым окном, полагая, что свежий воздух необходим для хорошего здоровья.

Бенджамин Франклин (фото: Wikimedia)

Королева Елизавета I

Королева Англии Елизавета I была известна своей любовью к сахару. Каждый день она потребляла огромное количество сладостей, включая марципан, цукаты и сахарные скульптуры. На самом деле говорят, что к моменту смерти ее зубы были настолько разрушены, что их пришлось удалить.

Королева Елизавета I (фото: Britannica)

Вольфганг Амадей Моцарт

Знаменитый композитор Вольфганг Амадей Моцарт имел привычку постоянно стучать ногой и издавать странные звуки во время работы. Он также подпрыгивал от волнения, когда ему нравилось определенное музыкальное произведение.

Вольфганг Амадей Моцарт (фото: Britannica)

Винсент Ван Гог

Винсент Ван Гог, голландский художник, известный своими яркими и красочными произведениями искусства, имел странную привычку есть желтую краску. Он считал, что желтый цвет положительно влияет на его настроение, и часто потреблял небольшое количество краски, чтобы поднять его себе.

Винсент Ван Гог (фото: Wikimedia)

Чарльз Дарвин

Чарльз Дарвин, английский натуралист, известный своей теорией эволюции, имел странную привычку собирать и классифицировать различные объекты, в том числе морские ракушки, окаменелости и птичьи перья. Он часами изучал и классифицировал эти предметы, часто в ущерб остальной своей работе.

Чарльз Дарвин (фото: ThoughtCo)

Мария Кюри

Мария Кюри, физик и химик польского происхождения, имела привычку носить в кармане пробирки, полные радиоактивных веществ. Она часто использовала их в своих экспериментах, подвергая себя при этом опасному уровню радиации.

Мария Кюри (фото: Wikimedia)

Альберт Эйнштейн

Альберт Эйнштейн, знаменитый физик и математик, имел привычку не носить носки. Он считал, что носки - это ненужная проблема, и часто обходился без них даже в холодную погоду.

Альберт Эйнштейн (фото: Britannica)

Королева Виктория

У английской королевы Виктории была странная привычка носить с собой кусок хлеба, куда бы она ни пошла. Она использовала его, чтобы кормить птиц в парке или раздавать нищим, которых встречала на улице.

Королева Виктория (фото: HistoryExtra)

Эрнест Хемингуэй

Американский писатель Эрнест Хемингуэй имел привычку писать стоя. Он считал, что эта практика помогает ему яснее мыслить и эффективнее писать, и даже имел для этой цели специальный письменный стол.

Эрнест Хемингуэй (фото: Esquire)

Зигмунд Фрейд

Зигмунд Фрейд, австрийский психоаналитик и основатель психоанализа, имел привычку выкуривать до 20 сигар в день. Он считал, что курение помогает ему мыслить более ясно, и даже прописывал сигары некоторым своим пациентам в качестве терапии.

Зигмунд Фрейд (фото: Wikimedia)

Чарльз Диккенс

Чарльз Диккенс, знаменитый английский писатель, имел привычку переставлять мебель в своем доме каждый раз, когда заканчивал новую книгу. Он считал, что это помогает ему очистить разум и начать каждый новый проект заново.

Чарльз Диккенс (фото: The Guardian)

Бетховен

Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор, имел странную привычку перед сочинением обливать голову холодной водой. Он считал, что эта практика помогает стимулировать его мозг и повысить концентрацию внимания.

Людвиг ван Бетховен (фото: Wikimedia)

Никола Тесла

Никола Тесла, сербско-американский изобретатель и инженер-электрик, имел привычку считать свои шаги и выполнять различные мысленные вычисления во время ходьбы. Он считал, что эта практика помогает сохранять его ум острым и сосредоточенным.

Никола Тесла (фото: Britannica)

Исаак Ньютон

Исаак Ньютон, английский математик и физик, имел странную привычку вставлять металлический щуп в глазницу и надавливать на глазное яблоко. Он считал, что эта практика помогает стимулировать его зрительный нерв и улучшить зрение.

Исаак Ньютон (фото: Wikimedia)

Вирджиния Вульф

Вирджиния Вулф, английская писательница и феминистка, имела привычку писать в садовом сарае. Она считала, что уединение и тишина сарая помогают ей сосредоточиться на писательстве и создать свои лучшие работы.

Вирджиния Вульф (фото: Wikimedia)

Микеланджело

Микеланджело, итальянский художник и скульптор эпохи Возрождения, имел привычку работать в своей постели. Он часто рисовал и лепил лежа, подпирая голову и руки подушками.

Микеланджело (фото: Britannica)

Пифагор

Пифагор, греческий философ и математик, имел странную привычку избегать бобов. Он считал, что бобы - это форма зла, и не ел их и не позволял своим последователям есть их.

Пифагор (фото: The Marginalian)

Эдгар Аллан По

Эдгар Аллан По, американский писатель и поэт, имел привычку писать, лежа на диване. Он считал, что эта позиция помогает ему мыслить более ясно и творчески.

Эдгар Аллан По (фото: Britannica)

Мария-Антуанетта

Мария-Антуанетта, последняя королева Франции до Французской революции, имела странную привычку коллекционировать миниатюрных животных. У нее был зверинец из крошечных животных, включая собак, коров и даже жирафа, которых она держала в своих личных апартаментах.

Мария-Антуанетта (фото: Smithsonian Magazine)