2 прививки, которые защищают от ИППП: какие надо сделать

К ИППП, инфекциям, передающимся половым путем, относятся как излечимые, так и неизлечимые, в частности, как ВИЧ, герпес, папилломавирус (ВПЧ), гепатит B, хотя можно уменьшить их влияние благодаря терапии. Несмотря на то, что в настоящее время не существует вакцины от абсолютно всех ИППП, от некоторых заболеваний уже прививаются.

Вакцина против ВПЧ (вирус папилломы человека)

ВПЧ, согласно данным Минздрава - наиболее распространенная ИППП, ведь передается при контакте кожи вокруг половых органов, даже при использовании барьерного метода контрацепции. Существует более 80 штампов вируса, около 30 из которых считаются онкогенными - то есть могут приводить к раку, как у мужчин, так и у женщин.

Несмотря на то, что иммунная система в целом борется с ВПЧ, папилломавирус приводит к хроническому локальному воспалению тканей, а каждое последующее деление клеток в процессе восстановления увеличивает риск неконтролируемого роста, что может привести к раку.

Лечения от ВПЧ, который уже есть в организме, пока не существует, хотя можно угнетать вирус медикаментозно, уменьшив его влияние. Однако Минздрав отмечает, что преждевременная вакцинация помогает защититься от более 90% раковых болезней, вызванных ВПЧ.

Кому и когда можно делать прививку

Вакцинирование от ВПЧ сейчас в списке рекомендованных, хотя и отсутствует в календаре прививок. Согласно результатам исследований, защита от ВПЧ, которую обеспечивает вакцина, может длиться примерно 12 лет.

Согласно указаниям Минздрава, детям рекомендовано вакцинироваться 2 дозами препарата в возрасте 9-14 лет и до начала половой жизни - как девушкам, так и парням (они могут переносить вирус).

А вот для тех, кому более 26 лет, вакцина может быть менее эффективной, однако прививаться все же возможно, после консультации с семейным врачом.

В то же время людям, имеющим ВИЧ, Минздрав рекомендует прививаться 3 дозами вакцины, независимо от возраста.

Прививка может помочь избежать ИППП (иллюстрация: Freepik)

Вакцина против гепатита B

Гепатит B, хотя передается через нестерильные медицинские инструменты или от матери к ребенку, легко может передаться через незащищенный половой акт. Этот вид гепатита, в отличие от гепатита C, неизлечим.

Этот вирус, если не обнаружен раньше времени, поражает печень, приводя к ее циррозу или, как и ВПЧ, раку. Однако вакцина от гепатита B существует, а необходимые даты инъекции для детей даже указанные в календаре прививок от Минздрава.

Кому и когда можно делать прививку

Согласно данным Минздрава, вакцинирование от гепатита B формирует иммунитет на 20-30 лет, а иногда - на всю жизнь. Согласно календарю прививок, первую прививку делают в течение 24 часов после рождения, последующие - в возрасте 2 и 6 месяцев.

Если прививки не были сделаны вовремя, их делают по другой схеме. Вторую прививку делают через 1 месяц после первой, третью прививку делают на 6 месяц.

Поскольку прививка, по данным Национального портала по иммунизации, стала доступной с 2001, родившийся ранее и не имеющий обязательной прививки может вакцинироваться либо в частном учреждении, либо обратиться к семейному врачу, приобрести вакцину по рекомендации и прививаться в заведении, где заключена декларация.

Впрочем, несмотря на наличие вакцин от определенных ИППП, необходимо правильно использовать барьерный метод контрацепции, регулярно посещать гинеколога, проходить регулярный скрининг и ПАП-тесты - это поможет предотвратить другие болезни.