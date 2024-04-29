Реакция после прививки: мифы об аллергии и реальные симптомы

Возможные реакции после прививки часто вызывают беспокойство и страх перед вакцинацией. В то же время, некоторые нормальные признаки после вакцины ошибочно считаются опасными.

О том, какие реакции на прививку нормальные, а при каких симптомах следует обращаться к врачу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему возникает реакция на вакцину

Поствакцинальные реакции, которые можно разделить на местные и общие, могут возникать через несколько часов после прививки и продолжаться один-два дня. Это обусловлено наличием в вакцинах адъювантов - химических соединений, которые нужны для стабилизации антигенов в вакцине и оптимального иммунного ответа.

Благодаря этим соединениям повышается эффективность прививки, организм больше реагирует на антигены, производя при этом антитела. Однако отсутствие каких-либо реакций не является признаком неэффективности вакцины - ведь ответ организма индивидуален.

Какая реакция на вакцину нормальная

Согласно объяснениям Минздрава и педиатра Татьяны Тульчак, безопасны такие распространенные поствакцинальные реакции как:

общее повышение температуры;

покраснение, отек или уплотнение в месте укола;

повышение температуры или боль в месте инъекции.

Обычно такие реакции проходят самостоятельно или существенно уменьшаются на третий день после прививки и не требуют вмешательства, например употребления жаропонижающих или противоаллергических средств.

Какие реакции после прививки опасны

Согласно рекомендациям Минздрава, необходимо обратиться к врачу, если наблюдаются следующие симптомы:

покраснение увеличилось в размере (более 5 см);

покраснение началось через два дня после прививки;

интенсивность покраснения увеличивается через три дня после прививки;

боль в месте инъекции усилилась спустя три дня после вакцинации;

повышенная температура длится более трех дней;

температура повысилась через два дня после прививки.

Кроме этого, если ребенок испытывает дискомфорт даже при более низкой температуре от 38,5 - следует обратиться к врачу относительно корректной дозировки обезболивающих препаратов.

Другие опасные реакции на прививку - отек Квинке и анафилактический шок - проявляются довольно быстро (от нескольких секунд до нескольких часов) в случае, если есть аллергия на определенный компонент вакцины.

Отек Квинке характеризуется сильным отеком щек, губ, век и неба или языка и горла. Анафилактический шок - тяжелая аллергическая реакция - сопровождается потерей сознания и падением давления через несколько секунд или минут после действия аллергена.

Возникновение тяжелых аллергических реакций крайне редко (иллюстрация: Freepik)

Однако риск возникновения анафилактического шока или отека Квинке очень мал - примерно 1,3 на миллион. К тому же, чтобы выяснить риск возникновения такого состояния, анализируется реакция на предварительные прививки и аллергии ребенка на медицинские или химические препараты.

Что нельзя делать после прививки

В случае безопасных для здоровья реакций и отсутствия дискомфорта нет необходимости принимать противоаллергические или обезболивающие препараты, ведь они, кроме отсутствия пользы, могут иметь отрицательные побочные эффекты.

Однако в случае использования лекарства для снятия неприятных ощущений, ни в коем случае не рекомендуют принимать ацетилсалициловую кислоту (аспирин), или использовать анальгин или димедрол.

Нельзя наносить на место инъекции мази, применять компрессы, делать сетку из йода или прикладывать листья капусты, алоэ и т.д. Это может привести к увеличению покраснения, перегрева, ожога или создать условия для инфицирования участка.

А вот несмотря на распространенный миф о том, что место вакцины нельзя мочить, Минздрав не запрещает принимать душ или ванну, подчеркивая, что самое главное - никак не тереть место инъекции, чтобы не раздражать кожу.

Прогулки на свежем воздухе также не запрещены - по словам Минздрава, это может снизить уровень стресса и переживаний после прививки.