Буданов рассказал о роли ОАЭ в обмене пленными между Украиной и РФ
Объединенные Арабские Эмираты помогли организовать 8 февраля обмен пленниками между Украиной и Россией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал руководитель ГУР Кирилл Буданов.
По словам Буданова, сегодня из российского плена в Украину вернулись 100 человек. Сам обмен немного затянулся по времени, но, по его мнению, важен именно результат - украинцы дома.
Он отметил, что обмены пленными происходят, несмотря на заявления российской стороны об их заморозке.
"На счет как это удается – вы не получите ответа. Разве что только после возвращения всех пленных", - сказал глава ГУР.
В то же время, он рассказал, что в сегодняшнем обмене Украине помогали страны-партнеры.
"Нам всегда помогают несколько друзей. Сегодня это представители ОАЭ. Сегодняшний обмен напрямую осуществлен при их помощи", - сказал Буданов.
Обмен пленными
Напомним, 8 февраля Украина провела очередной обмен пленными с Российской Федерацией. В результате домой вернулись 100 защитников.
А до этого обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 31 января. В его ходе на Родину вернулось 207 украинцев.
Как уточнял руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, из плена вернули: воинов Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, а также Национальной полиции. Среди них были защитники Мариуполя, находившиеся на "Азовстали", острова Змеиный, а также воевавшие на ряде направлений.
Это был 50-й обмен пленными между Украиной и Россией.
С начала полномасштабной войны Украине удалось вернуть 3035 человек, рассказывал тогда президент Владимир Зеленский.
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