2 рабочие техники, которые помогут делать больше нужных задач: как они работают

Техника "одного укуса"

Эта техника требует небольшого предварительного планирования, но может действительно помочь, когда задача кажется сложной.

Сначала напишите свою задачу - в бумажном или электронном блокноте. Скажем, это проведение встречи на работе. Затем разбейте задачу на меньшие задания, например, координировать участников, составлять расписание, следить за техникой и помещением для встреч, а также отслеживать, что было сказано во время встречи.

Продолжайте разбивать каждое задание на две части. Например, координация участников может заключаться не только в рассылке приглашений по календарю, но и в ведении списков принявших приглашение, а также рассылке напоминания о встрече каждому.

Разбивать большую задачу на маленькие конкретные действия помогает выполнить все необходимое (иллюстративное фото: Freepik)

Очевидно, что когда вы берете на себя ответственность за любое дело - например, организация встречи или даже уборка квартиры - вы знаете, что это все нужно сделать. Но если вы смотрите на задание как на одну большую задачу, вместо того, чтобы сознательно разбить его на меньшие обязанности, вы, скорее всего, будете перегружены.

Если же разбивать задачи на меньшие "кусочки" вместо того, чтобы сразу начинать работать над большим проектом, это не только поможет вам держать все под контролем, но и будет мотивировать вас.

Ведь когда вы будете видеть, что меньшие задачи выполняются, вы будете чувствовать себя довольными и готовыми продолжать работу.

Техника "Помодоро наоборот"

Разбить задачу на "куски" недостаточно - нужно еще и выполнить микрозадания, а когда их много, заставить себя бывает затруднительно.

Более привычная техника повышения производительности, например метод Помодоро, заключается в работе в течение 25 минут подряд, а затем пятиминутном перерыве.

Однако 25 минут кажутся слишком большим количеством времени, когда вы находитесь в стрессовом состоянии. Поэтому советуют воспользоваться методом "Помодоро наоборот", похожим на его тезку, за исключением того, что изменена продолжительность работы и перерыва.

Вместо того чтобы работать 25 минут и делать небольшой перерыв, необходимо работать 5, а затем сделать большой перерыв. Это может показаться контрпродуктивным - работать 5 минут и отдыхать 20 или 25 - но это может быть полезно, если вам действительно трудно настроиться на задачу.

Отмечают, что это может помочь снизить тревогу в начале значительного проекта - потому что, несмотря на отдых, за эти пять минут работа все равно выполняется. Наконец, после того, как вы выполните несколько заданий, следует увеличить количество времени для работы - и уменьшить время на отдых.

Максимальную пользу помогает предварительное определение маленьких задач-кусочков, а затем выполнение по одной задаче за 5 минут. Если вы недостаточно продуктивны, когда пытаетесь работать в течение 25 минут подряд, лучше сделать что-то, чем ничего. Как только вы начнете делать задания по списку, у вас появится мотивация.