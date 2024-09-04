Вы забываете выученное? Вот способы, которые помогут преодолеть "кривую забывания"

Чем дольше вы не воспроизводите воспоминание, тем труднее его восстановить. Оказывается, что это было выяснено только в 19 веке - с тех пор феномен получил название "кривая забывания Эббингауза" в честь немецкого психолога, разработавшего иллюстративный график. Впрочем, бороться с забыванием все же возможно.

О том, какие способы помогут не забыть немаловажную информацию, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Lifehacker .

Как долго можно помнить новую информацию

Эббингауз пришел к выводу, что скорость, с которой мы что-то забываем, зависит от таких факторов как сложность или значимость материала, а также от того, насколько мы устали или находимся в состоянии стресса.

Поэтому нет однозначного ответа на вопрос, сколько дней вы будете хранить информацию, если не будете думать о ней. Кроме того, порядок, в котором подается информация, имеет большое значение

Следовательно, существует немало факторов, влияющих на способности восстановления и содержания информации в памяти. Хотя неизвестно, как долго вы будете содержать информацию, есть несколько методов, которые помогут эффективнее и дольше запомнить новый материал.

Повторение материала через определенные промежутки времени

Первая стратегия, которую можно использовать для лучшего запоминания информации - повторение через определенные промежутки времени. Это научно обоснованная методика, которая помогает учащимся усваивать многочисленные фрагменты информации и хранить их в своей памяти.

В сущности, нужно изучить материал несколько раз, давая себе время между каждым просмотром. Количество времени, в течение которого вы не изучаете материал, в значительной степени зависит от того, насколько хорошо вы его помните.

Это означает, что чем дольше вы просматриваете материал, тем длиннее должны быть промежутки между каждым просмотром.

Повторение материала иногда может помочь преодолеть "кривую забывания" (иллюстративное фото: Freepik)

К примеру, просматривать конспект сложного занятия следует чаще, чем конспект занятия, на котором вы действительно усвоили материал.

Вместо того чтобы субъективно решать, запомнили ли вы информацию и нужно ли ее просматривать, попробуйте воспользоваться системой карт с вопросами по теме конспекта, которая помогает планировать обучение на основе того, правильно ли вы ответили.

Если вы ответили правильно, вам не нужно будет использовать эту карту так часто в дальнейшем. Если вы сомневаетесь в использовании старых методов, таких как написанные от руки карты, не стоит.

Записи от руки действительно помогают лучше запоминать информацию, поэтому использование этой системы может иметь два преимущества - ведь вы будете вспоминать ответ и при написании вопроса.

Сделать усвоение материала эффективным

При изучении новой информации используйте способы, которые помогут вам сосредоточиться на материале.

Учебные ресурсы рекомендуют педагогам использовать методы, которые делают уроки более интересными (иллюстративный материал, ассоциации и т.п.), чтобы помочь детям преодолеть кривую забывания. Но эту идею можно применять вне зависимости от того, на каком уровне обучения вы находитесь.

Иллюстративный материал лучше усваивается (иллюстративное фото: Freepik)

Другой из методов - это эмпирическое обучение по Колбу, предусматривающее следующую схему:

конкретное обучение - изучение и практикование нового материала, например, использование сослагательного наклонения в языке;

рефлексивное наблюдение - анализ ошибок;

абстрактная концептуализация - понимание принципа правила;

активное экспериментирование - применении нового материала на практике.

Или используйте метод критического мышления, такой как SQ3R, чтобы следить за своим прогрессом в изучении темы. Полное название этого, сформированного в 1946 году метода - "Survey, Question, Read, Recite, Review", то есть "Просмотреть, Спросить, Прочесть, Пересказать, Просмотреть", что определяет последовательность шагов при обучении.

Применяя этот метод, изучать новый материал следует следующим образом:

быстро просмотреть нужный материал, обратив внимание на заглавия и тезисы;

сформулировать вопрос о замеченном, например, "что означает этот термин", "о чем может быть этот параграф", "с чем связана эта информация";

более тщательно прочесть материал, чтобы найти ответы;

пересказать материал, используя ключевые фразы - это можно делать письменно или устно, вовлекая в процесс семью или друзей;

через некоторое время еще раз ответить на вопросы к теме.

Таким образом, вы будете оставаться вовлеченными в процесс, ища ответы на свои вопросы.

Для того чтобы лучше усвоить материал, можно создать вопрос для самопроверки (иллюстративное фото: Freepik)

Поскольку техника также предусматривает периодический просмотр ваших заметок, это хорошо сочетается с повторением через определенные промежутки времени и поможет преодолеть кривую забывания.

Опять же, попробуйте использовать блокнот, чтобы получить двойную пользу от рукописной записи и просмотра.