2 популярные рыбы, которые вызывают скачки давления: все их едят

Какой рыбы избегать

Рыбу часто отмечают за ее омега-3 жирные кислоты и пользу для здоровья, но ее также связывают с повышенным риском кровяного давления.

Фармацевт Аббас Канани отметил, что некоторые виды рыбы могут усилить гипертонию, которая является предвестником серьезных проблем со здоровьем, таких как инфаркты и инсульты.

В частности, употребление вяленой и копченой рыбы может препятствовать контролю здорового уровня артериального давления. Людям с гипертонией следует избегать потребления этих видов рыбы.

Несмотря на большое содержание белка и питательных веществ, сушеная и копченая рыба может вызвать резкое повышение артериального давления из-за высокого содержания натрия.

"Когда мы едим соль, организм удерживает воду. Когда мы переедаем, то дополнительная вода в крови создает нагрузку на стенки кровеносных сосудов, повышая кровяное давление", - добавил эксперт.

Для лучшего регулирования потребления соли стоит проверять этикетки на пищевых продуктах и избегать продуктов с высоким содержанием соли, особенно тех, что содержат 1,5 г или более на 100 г.

Диетолог Шина Бхагирутти советует выбирать альтернативы с меньшим содержанием соли, такие как консервированная или свежая рыба, которые предлагают преимущества низкого содержания соли, но в то же время обеспечивают достаточное количество белка и омега-3 жирных кислот.

Какая рыба содержит мало соли

Рыбы, содержащие мало соли, обычно это свежая или замороженная несоленая рыба. Вот несколько примеров: