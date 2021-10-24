Якщо у вас є такі 2 гривні, ви - багатій: за них дають 10 тисяч

Так, на платформі продажів OLX нещодавно з'явилося оголошення про продаж купюри, номіналом у дві гривні, 2005 року випуску.

Справа в унікальному номері банкноти, а саме цифрах на її зворотному боці - АЛ 9888888.

Символічно, що продавець просить за банкноту суму, схожу на її номер - 9888 грн, тобто майже десять тисяч.

Скрін: 2 гривні майже за 10 тисяч

Купюри з унікальними номерами коштують дуже дорого

Серед боністів особливу групу складають мисливці за номерами купюр. Вони не шкодують коштів, щоб отримати в колекцію купюри з номером від одного до десяти. Других же хвилюють тільки ті банкноти, де є повторення цифр, наприклад п'ятірок або шісток.

До слова, номери на банкнотах, які однаково читаються справа наліво і навпаки, колекціонери всього світу називають "радарами". Коштують купюри з такими номерами в два-три рази дорожче звичайних.