RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Якщо у вас є такі 2 гривні, ви - багатій: за них дають 10 тисяч

Автор: Світлана Мащенко

В Україні за двогривневу купюру просять майже 10000 тисяч у національній валюті. Серед боністів - колекціонерів банкнот - ці дві гривні мають особливу цінність

У чому її унікальність - читайте нижче в матеріалі Styler.

Так, на платформі продажів OLX нещодавно з'явилося оголошення про продаж купюри, номіналом у дві гривні, 2005 року випуску.

Справа в унікальному номері банкноти, а саме цифрах на її зворотному боці - АЛ 9888888.

Символічно, що продавець просить за банкноту суму, схожу на її номер - 9888 грн, тобто майже десять тисяч.

Скрін: 2 гривні майже за 10 тисяч

Купюри з унікальними номерами коштують дуже дорого

Серед боністів особливу групу складають мисливці за номерами купюр. Вони не шкодують коштів, щоб отримати в колекцію купюри з номером від одного до десяти. Других же хвилюють тільки ті банкноти, де є повторення цифр, наприклад п'ятірок або шісток.

До слова, номери на банкнотах, які однаково читаються справа наліво і навпаки, колекціонери всього світу називають "радарами". Коштують купюри з такими номерами в два-три рази дорожче звичайних.

Раніше ми писали також про 1 гривню, яку можна продати за 1000 доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
деньги