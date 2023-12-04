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19-летний украинец попал в реанимацию из-за обморожения: вот что нельзя делать на холоде

Львовская область, Понедельник 04 декабря 2023 17:26
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19-летний украинец попал в реанимацию из-за обморожения: вот что нельзя делать на холоде Парень из Львовской области попал в реанимацию из-за обморожения (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Червоноград Львовской области 19-летний парень попал в больницу из-за обморожения. Состояние потерпевшего крайне тяжелое.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook главного управления ГСЧС Украины во Львовской области.

Детали инцидента

Так, 03 декабря в 00:44 к спасателям поступило сообщение, что в реанимационное отделение госпитализирован парень 2004 года рождения.

Диагноз - гипотермия. Сейчас состояние пострадавшего очень тяжелое.

Как избежать обморожения

Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности во время пребывания на морозе.

Существует несколько простых правил, выполнение которых позволит избежать переохлаждения и обморожения при сильном холоде:

  • не употребляйте алкогольные напитки. Алкоголь способствует расширению сосудов и приводит к потере тепла, что в свою очередь вызывает быстрое замерзание
  • не курите на морозе - это уменьшает периферическую циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми к действию холода
  • одевайтесь так, чтобы между слоями одежды оставалась прослойка воздуха, удерживающая тепло. Носите просторную одежду
  • носите удобную, теплую обувь, которая не будет сдавливать ногу
  • не выходите на мороз без перчаток и шарфа

Помощь при обморожении

Нужно поместить пострадавшего с любым видом обморожения в теплое помещение.

Если пострадавший в сознании, согрейте его безалкогольными горячими напитками. Нельзя интенсивно растирать отмороженную часть тела.

Обеспечьте неподвижность переохлажденных пальцев, кистей и стоп. При необходимости обездвижите с помощью импровизированных или стандартных шин.

Растирание запрещено, если появился отек отмороженного места или волдыри. Наложите на обмороженное место повязку с толстой прослойкой ваты, уложите концовку выше и доставьте пострадавшего к врачу.

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