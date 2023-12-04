19-летний украинец попал в реанимацию из-за обморожения: вот что нельзя делать на холоде
В городе Червоноград Львовской области 19-летний парень попал в больницу из-за обморожения. Состояние потерпевшего крайне тяжелое.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook главного управления ГСЧС Украины во Львовской области.
Детали инцидента
Так, 03 декабря в 00:44 к спасателям поступило сообщение, что в реанимационное отделение госпитализирован парень 2004 года рождения.
Диагноз - гипотермия. Сейчас состояние пострадавшего очень тяжелое.
Как избежать обморожения
Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности во время пребывания на морозе.
Существует несколько простых правил, выполнение которых позволит избежать переохлаждения и обморожения при сильном холоде:
- не употребляйте алкогольные напитки. Алкоголь способствует расширению сосудов и приводит к потере тепла, что в свою очередь вызывает быстрое замерзание
- не курите на морозе - это уменьшает периферическую циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми к действию холода
- одевайтесь так, чтобы между слоями одежды оставалась прослойка воздуха, удерживающая тепло. Носите просторную одежду
- носите удобную, теплую обувь, которая не будет сдавливать ногу
- не выходите на мороз без перчаток и шарфа
Помощь при обморожении
Нужно поместить пострадавшего с любым видом обморожения в теплое помещение.
Если пострадавший в сознании, согрейте его безалкогольными горячими напитками. Нельзя интенсивно растирать отмороженную часть тела.
Обеспечьте неподвижность переохлажденных пальцев, кистей и стоп. При необходимости обездвижите с помощью импровизированных или стандартных шин.
Растирание запрещено, если появился отек отмороженного места или волдыри. Наложите на обмороженное место повязку с толстой прослойкой ваты, уложите концовку выше и доставьте пострадавшего к врачу.
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