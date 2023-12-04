19-летний украинец попал в реанимацию из-за обморожения: вот что нельзя делать на холоде

В городе Червоноград Львовской области 19-летний парень попал в больницу из-за обморожения. Состояние потерпевшего крайне тяжелое.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook главного управления ГСЧС Украины во Львовской области.

Детали инцидента

Так, 03 декабря в 00:44 к спасателям поступило сообщение, что в реанимационное отделение госпитализирован парень 2004 года рождения.

Диагноз - гипотермия. Сейчас состояние пострадавшего очень тяжелое.

Как избежать обморожения

Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности во время пребывания на морозе.

Существует несколько простых правил, выполнение которых позволит избежать переохлаждения и обморожения при сильном холоде:

не употребляйте алкогольные напитки. Алкоголь способствует расширению сосудов и приводит к потере тепла, что в свою очередь вызывает быстрое замерзание

не курите на морозе - это уменьшает периферическую циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми к действию холода

одевайтесь так, чтобы между слоями одежды оставалась прослойка воздуха, удерживающая тепло. Носите просторную одежду

носите удобную, теплую обувь, которая не будет сдавливать ногу

не выходите на мороз без перчаток и шарфа

Помощь при обморожении

Нужно поместить пострадавшего с любым видом обморожения в теплое помещение.

Если пострадавший в сознании, согрейте его безалкогольными горячими напитками. Нельзя интенсивно растирать отмороженную часть тела.

Обеспечьте неподвижность переохлажденных пальцев, кистей и стоп. При необходимости обездвижите с помощью импровизированных или стандартных шин.

Растирание запрещено, если появился отек отмороженного места или волдыри. Наложите на обмороженное место повязку с толстой прослойкой ваты, уложите концовку выше и доставьте пострадавшего к врачу.