Хрещення Господнє: що категорично не можна робити 19 січня, всі прикмети

Хрещення Господнє відзначають 19 січня 2020 року. Це свято, встановлене на честь хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем.

Під час хрещення, згідно синоптичних Євангелій, на Ісуса зійшов Святий Дух у вигляді голуба; одночасно голос, що почувся із неба, проголосив: "Це Син Мій Улюблений, у якому Моє благовоління".

Історія свята Хрещення Господнє

Згідно з євангельськими розповідями, до Іоанна Хрестителя, який перебував біля річки Йордан, у 30-річному віці прийшов Ісус Христос з метою прийняти хрещення, під час якого було всенародно засвідчено месіанське призначення Ісуса Христа.

Хрещення Христове розглядається як перша подія його суспільного служіння. До слова, точне розташування місця хрещення Ісуса Христа невідомо. Більшість ранніх грецьких рукописів Нового Завіту називають місце Хрещення Ісуса Віфанією Зайорданською.

Найперша згадка про особливе шанування води, набраної в день Хрещення і про її чудесні властивості (в першу чергу, здібності не псуватися протягом довгого часу) міститься в одній з антіохійських проповідей святителя Іоанна Златоуста: "У це свято всі, зачерпнувши води, приносять її додому і зберігають на весь рік, так як сьогодні освячені води; і відбувається явне знамення: ця вода в суті своїй не псується з часом, але, почерпнута сьогодні, вона цілий рік, а часто два і три роки, залишається неушкодженою і свіжою".

19 січня - Хрещення Господнє (фото: pixabay.com)

Прикмети на Хрещення Господнє

Народні повір'я свідчать, що прикмети, помічені на Водохреща 19 січня - найвірніші. Наприклад:

Якщо в цей день стоїть ясна погода і мороз, то влітку слід очікувати посуху, а якщо сніжна і похмура, то рясний урожай.

Якщо під повний місяць відбудеться Богоявлення, то може статися великий розлив, а якщо чути частий гавкіт собак - до великої кількості дичини.

У водохресний південь люди дивилися в небо - якщо на ньому були сині хмари, то вірили в урожайний рік.

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