19 травня: що заборонено робити сьогодні, основні прикмети, у кого іменини

Звичаї цього свята

Іов багатостраждальний жив до нашої ери в Північній Аравії. Його життя не було найщасливішим і яскравим, хоч він і мав дружну і багату сім'ю. Іов був богобоязливою людиною, тому приймав всі випробування долі.

Одного разу Сатана, позаздривши щастя Йова, сказав Богу, що він праведний тільки земним утіхам. Бог дозволив Сатані випробувати праведника. Спочатку він відібрав у Іова сім'ю, достаток і інші блага, вважаючи, що після такого чоловік стане богохульником. Після Сатана послав Йову хворобу, яка невиліковна.

Праведник, щоб не наражати на небезпеку суспільство, втік до печери. Сатана прислав до нього своїх колег, щоб ті переконали його перейти на їхній бік. Однак Йов залишився вірним Господу. За його відданість Бог повернув багатостраждальному все, що було відібрано Сатаною.

У народі 19 травня назвали днем Іова Горошника. У цю добу особливу увагу приділяли роботам на городах, садили горох, огірки, боби і кукурудзу. Займалися в цей день і посівними роботами на полях. Зазвичай це робили після заходу сонця, щоб птахи не змогли клювати все засіяне зерно.

У цей день багато людей за старих часів просили покровителя дня, Іова, про хороший і багатий врожай.

Головні прикмети цього дня

багато роси з ранку - буде хороший урожай огірків;

роси вранці немає - варто очікувати швидку зміну погоди;

хмари з грозою - до проблемного літа;

з обламаних кленових гілок сік капає - до теплих днів.

Що категорично не можна робити в цей день

У цей день не можна лінуватися.

Краще займіться своїми справами, які незабаром принесуть свої плоди.

Сьогодні не можна сваритися і лаятися з людьми. Якщо між близькими виникне конфлікт, то це призведе до великої біди.

На Іова Горошника вагітним дівчатам не варто гладити по голові інших дітей - власна дитина буде сильно турбуватися.

Іменини в цей день святкують Тадей, Семен, Антон, Давид, Йосип, Степан, Іван, Михайло.