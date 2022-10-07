180 тысяч для студента: в киевском вузе ввели новую стипендию

Какая сумма стипендии

Стипендия имени Романа Ратушного составляет 180 тысяч гривен. Эти средства рассчитаны на 100% оплату обучения, если студент учится на контракте, и квартальные платежи для покрытия части расходов на проживание.

Ежегодно ее сможет получить только один студент, которого будут выбирать с помощью конкурса. Однако стипендиата также могут и лишить вознаграждения за неудовлетворительные оценки.

Как принять участие в конкурсе

Прежде всего, участвовать могут только студенты-юристы магистратуры Института права КНУ. Форма финансирования (бюджет либо контракт) не играет роли.

Для участия необходимо подать определенные документы и написать мотивационное письмо на английском языке. Кроме письма, будут принимать во внимание также академические достижения заявителя и общественную активность.

Узнать подробнее можно в Положении о предоставлении Стипендии.

Если же среди претендентов не изберут никого, то стипендию не присуждают. А в случае отказа избранного комиссией студента ее назначат другому кандидату.

Кто такой Роман Ратушный

Напомним, что Роман Ратушный - это общественный активист, активно боровшийся против застройки Протасового Яра в Киеве. По образованию Роман был юристом.

В борьбе за урочище парень добился успеха, ведь предприятию, претендовавшему на территорию, запретили продолжать строительство в зеленой зоне, а впоследствии Киевский городской совет вернул земельному участку статус зеленых насаждений.

После начала вторжения РФ в Украину Ратушный стал добровольцем в ряды Сил обороны Украины. Сначала был в Сумской области, а в апреле - в Харьковской, в частности в Изюмском районе.

9 июня, попав во вражескую засаду под Изюмом, активист погиб.