18 украинских звезд, которые стали родителями в 2024 году

Лилия Ребрик

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик 15 марта 2024 года стала мамой в третий раз. Своему супругу, хореографу Андрею Дикому она родила еще одну дочь. Пара также воспитывает 12-летнюю Диану и 6-летнюю Полину.

Девочка родилась с весом 3500 кг и ростом 52 см. Ее назвали Адель - имя малышки состоит из букв, которые есть в именах каждого члена их семьи - Лилии, Андрея, Дианы и Полины.

Лилия Ребрик с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Мария Яремчук

Дочь легендарного украинского певца Назария Яремчука Мария в мае этого года впервые стала мамой. По сообщениям в СМИ, 31-летняя украинская певица родила мальчика 8 мая. Однако сама Яремчук долго не комментировала эту информацию.

Только в начале июля она подтвердила, что стала мамой и что информацию о ее родах "слил" Черновицкий перинатальный центр. Никаких подробностей про отца ребенка, а также фото малыша в соцсетях она не выкладывала.

Мария Яремчук (фото: instagram.com/m_yaremchuk)

Джамала

Известная украинская певица Джамала также стала многодетной мамой в 2024 году. Своему супругу Сеит Бекиру Сулейманову она родила третьего сына, которого назвали Алим Сеит-Бекир.

Малыш родился 24 мая с весом 3410 граммов и ростом 50 сантиметров.

Джамала с сыновьями (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Иванна Онуфрийчук

38-летняя украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук в мае 2024 года впервые стала мамой. Своему супругу, казахскому бизнесмену Алмазу она родила сына, которого назвали Адамом.

Радостное событие случилось через три года после свадьбы. Онуфрийчук рожала в одном из роддомов Швейцарии, где сейчас проживает.

Иванна Онуфрийчук с мужем и сыном (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Виталий Козловский

Популярный украинский певец Виталий Козловский в 2024 году впервые стал отцом. 39-летний артист в конце 2023 года женился на своей пиарщице Юлии Бакуменко, а уже в феврале 2024-го любимая подарила ему сына. Малыша назвали Оскаром.

Артист присутствовал на родах и всячески помогал своей возлюбленной.

Виталий Козловский со своей женой и сыном Оскаром (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Евгений Кот

Известный танцор Евгений Кот и его жена Наталья Татаринцева впервые стали родителями 10 июля этого года. У пары родилась девочка, которую она назвали необычным именем Леля.

Отметим, что пара вместе уже долгое время. Они познакомились на одном из сезонов шоу "Україна має талант", в котором участвовала Татаринцева, а Кот был режиссером-постановщиком номеров.

В январе 2019 года пара поженилась. Но долгожданная беременность не наступала. В интервью и Наталья, и Женя постоянно говорили о том, что хотят детей и "работают над этим". В начале полномасштабного вторжения пара даже обсуждала тему усыновления, а также задумывались об ЭКО.

В декабре 2023 года на Рождество они узнали, что их мечта осуществится.

Евгений Кот с супругой и дочкой Лелей (фото: instagram.com/kot_jenya)

Макс Михайлюк

Макс Михайлюк, который был главным героем 10 сезона романтического реалити "Холостяк" (2020), женился на модели Дарье Хлыстун. В 2021 году у них родилась дочь Ариана, а 6 февраля 2024 года сын Димитрий.

Отметим, что семья экс-холостяка во время полномасштабного вторжения проживает в Канаде.

Макс Михайлюк с женой и детьми (фото: instagram.com/flymax305)

Виктория Варлей

Актриса и модель Виктория Варлей, которая была участницей шоу "Холостяк", а теперь живет в США, впервые стала мамой в 39 лет. 1 января 2024 года своему мужу, американцу российского происхождения Петру Камболину она родила дочь.

Девочку назвали Мишель, а молодая мама достаточно быстро пришла в форму после родов.

Виктория Варлей с мужем и дочерью (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Макс Чмерковский

Главный герой первого сезона шоу "Холостяк" (2011), украино-американский танцор и чемпион по латинским танцам Макс Чмерковский в этом году стал отцом в третий раз. Его жена, американская танцовщица Пета Маргатройд 18 июня 2023 года родила второго сына, которого назвали Рио Джоном, а спустя 4 месяца снова забеременела.

12 июля 2024 года у пары родился третий сын - Милан Максим. Также пара воспитывает 7-летнего сына Шая Александра.

Александр Чмерковский с женой и детьми ь(фото: instagram.com/petamurgatroyd / instagram.com/maksimc)

Александр Усик

В семье титулованного украинского боксера Александра Усика в начале 2024 года также было пополнение. Его супруга Екатерина родила четвертого ребенка - дочь Марию.

Радостное известие сообщил ведущий Слава Демин. В частности, на своей странице в Instagram он поделился, что дочь пары появилась на свет в одном из столичных роддомов. Вес новорожденной - почти 5 кг, рост 58 см.

Также пара воспитывает дочь Елизавету и сыновей Кирилла и Михаила.

Екатерина Усик с дочерью (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Стася Макеева

Скандальная 25-летняя блогерша и участница передачи "Супермама" Стася Макеева в 2024 году во второй раз стала мамой. Перед рождением сына она устроила грандиозное гендер-пати, на котором выступила Верка Сердючка.

Сын блогерши Марсель родился 13 сентября 2024 года в результате кесаревого сечения. Имя мальчика Макеева эффектно рассказала в сети - для этого девушка арендовала стадион. Также она со своим супругом воспитывает 3-летнюю дочь Мишель.

Стася Макеева с мужем и детьми (фото: instagram.com/stasya_makeeva_)

Юлия Верба

21-летняя украинская блогерша-миллионница Юлия Верба в 2023 году рассталась со своим парнем, блогером Денисом Притулой, который дарил ей роскошные букеты роз и брендовые драгоценности. А уже в конце 2023-го объявила о помолвке с молодым человеком по имени Константин.

А в июне 2024-го она объявила о беременности. На грандиозной вечеринке гендер-пати стало известно, что пара ждет девочку.

Рожала знаменитость во Львовском перинатальном центре. Ее госпитализировали из-за проблем с высоким давлением за несколько дней до ПДР, а затем стимулировали роды. В конце концов врачи приняли решение делать кесарево.

Дочь Вербы родилась 18 сентября. Она почти сразу показала лицо ребенка, а также поделилась с фолловерами кадрами с выписки из роддома. Девочку назвали Розой.

Юлия Верба с дочкой и будущим мужем Константином (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Даша Евтух

Украинская TikTok-звезда и участница 11-го сезона шоу "МастерШеф" Даша Евтух в августе 2023 года вышла замуж за полтавского бизнесмена и депутата райсовета Александра Глазова. А уже в мае 2024 года у пары родилась дочь, которую назвали необычным именем Фемида.

Даша Евтух с мужем и дочерью (фото: instagram.com/dashaevtukh__official)

Виктория Апанасенко

Украинская модель Виктория Апанасенко, которая победила на конкурсе красоты "Мисс Украина Вселенная" в 2022 году, в августе этого года впервые стала мамой. Своему супругу, заместителю министра цифровой трансформации Украины по развитию ИТ-отрасли Александру Борнякову она родила дочь, которую назвали Эмилией.

Апанасенко и ее маленькая дочь (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

Дарина Митченко

Модель и участница конкурса "Мисс Украина-2017" Дарина Митченко (Пахомова), которая ранее победила рак, пройдя 8 курсов химиотерапии и 17 облучений, в 2024 году второй раз стала мамой. Своему супругу она родила вторую дочку, которую назвала Луной.

Пара также воспитывает 3-летнюю дочку Элис.

Дарина Митченко с дочками (фото: instagram.com/darinamitchenko2)

Алексей Нагрудный

Украинский актер Алексей Нагрудный, известный по роли Юрия Сердюка в сериале "Жіночий лікар. Нове життя", во второй раз стал отцом. Его жена родила сына, которого назвали Евгением. Малыш уже успел сняться в сериале со своим отцом.

Алексей Нагрудный также воспитывает со своей женой, кастинг-директором Светланой Горошковой сына Александра, которому 15 лет.

Алексей Нагрудный с женой и сыном (фото: instagram.com/sveta_goroshkova)

Светлана Гордиенко

Актриса Светлана Гордиенко, звезда сериала "Обіцянка Богу", в 2024 году развелась со своим мужем, актером и воином ВСУ Максимом Девизоровым, а также впервые стала мамой. Своего сына она назвала Иосифом.

Знаменитость сейчас живет в Англии. Имя отца ребенка она не разглашала.

Светлана Гордиенко с сыном (фото: instagram.com/gordisvitlana)

Сергей Кисиль

Украинский актер театра и кино Сергей Кисиль, который известен многим по ролям в сериалах "Просто Надія" и "Жіночий лікар. Нове життя", в третий раз стал отцом.

Его жена, которую он скрывает от общественности, 21 ноября родила девочку. Также пара воспитывает двоих сыновей: 9 и 5 лет.

Сергей Кисиль (фото: instagram.com/serhiy_kysil)