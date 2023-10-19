До 170 000 гривен. Для жителей Киева готовят новые штрафы: за что перепадет такое наказание

За что именно штрафуют киевлян

Жителей квартир в исторических зданиях штрафуют только за самовольную установку балконов, а также демонтаж или замену аутентичных дверей и ворот. Однако все еще не запрещено устанавливать металлопластиковые окна.

За уничтожение памятников архитектуры и изменение их фасада предусмотрена административная ответственность. При этом в 2017 году Совет Европы принял Никосийскую конвенцию, регулирующую уголовную ответственность за уничтожение памятников.

Однако до сих пор эту конвенцию не ратифицировали. Поэтому единственно возможный вариант наказания - это штрафы.

Суммы штрафов за нарушение

Теперь их размеры составляют

1 700 гривен для физического лица

от 17 000 до 170 000 гривен для юридического лица

Чтобы определить сумму штрафа и выписать его, инспекторы Департамента выходят на место, устанавливают факты нарушения и выдают предписание. Если за определенный период условия предписания не выполняют, то принимают решение о взыскании штрафа.

Однако сейчас Департамент культурного наследия КГГА работает над изменениями в законодательство, где должны быть увеличены суммы штрафов. Это объясняется тем, что городу нанесен гораздо больший ущерб, чем предусматривает сумма наказания.

Другая проблема состоит также в том, что в Департаменте культурного наследия всего три инспектора. Для большого города это мало, поэтому нужно работать и над расширением штата.

Во Львове такая практика уже привычная

В древнем городе Льва уже определенное время действуют штрафы на установку надстроек или замену окон в исторических зданиях. Наказание правонарушителей является достаточно обычным делом для местных.

Вдобавок во Львове около пяти лет действует программа софинансирования для восстановления исторических окон и дверей в городе. Согласно ей, жители могут отреставрировать старые окна и ворота в своих домах, платя лишь 30% средств, остальные - платит город.

В Киеве также планируют запустить подобные инициативы, однако нужно время на исследование и разработку идей.