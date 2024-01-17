17 января - переломный день зимы: что сегодня нельзя делать, а что обязательно нужно

17 января православные в Украине чтят память святого Антония Великого, египетского отшельника и инспиратора монашеской жизни в христианстве, который жил между III и IV веками.

О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Традиции этого дня

В народном календаре день получил название Антон Перезимник, так как дата считалась переломом зимы. В память о том, что преподобный долгое время боролся с искушениям и демонами, наши предки по традиции совершали определенные обряды-обереги, которые считали надежным способом защититься от нечистой силы и отвести порчу.

Наши предки верили, что в этот день можно запугать нечистую силу и защитить свое жилище от бесов, колдунов и ведьм. Для этого утром от перекрестка нужно идти к дому задом наперед, а около дверей палкой перечеркнуть следы.

Чтобы избавиться от порчи, брали серп или нож и проводили им по земле на дороге, которая ведет к дому.

Хозяйки в этот день готовили угощения для детей в виде колобков из толокна, пшеничной муки, масла, соли, яйца и молоко. Такие булочки символизировали солнце и "притягивали" лето, а также считались целебными и могли, как верили, защитить от беды и "лихого ока".

Запрещалось в этот день женщинам прясть и вязать - такие работы сулили болезни как самим нарушительницам, так и другим членам семьи.

Главные приметы этого дня

Теплая погода в этот день предвещала раннюю весну и хороший рыбный улов;

Если же снегопад сегодня, то это сулило позднюю весну;

Если заметили белок, которые собираются в одном дупле, или утром синицы громко щебечут, то жди долгие и лютые морозы;

В небе ночью луна из облаков показывается редко и ненадолго - будет хороший урожай зерновых культур; а если ночью небо ясное и луна видна полностью, то урожай будет бедный.

Сегодня празднуют День ангела такие имена - Антон, Антоний, Егор, Юрий, Георгий, Иван, Антонина.