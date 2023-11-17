17 ноября: какой сегодня праздник, что категорически нельзя делать
17 ноября в Украине все православные христиане вспоминают о Григорие Чудотворце.
О том, что можно и категорически нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Традиции этого дня
Святой всегда стремился к поиску настоящего смысла жизни и узнал о нем только после того, как прочитал Евангелие. В древности на Григория проводились многолюдные праздники и гуляния. Взрослые и дети катались на санях и спускались с горки, пытаясь покатиться дальше, чтобы следующий год был удачным.
Наши предки называли этот день "Григорий Зимоуказатель" в честь святого Григория Чудотворца. Крестьяне шли к колодцам или водоемам и прислушивались к воде: если вода текла тихо, значит, зима будет теплой.
Важные приметы этого дня
- Хорошая погода сегодня прогнозирует несуровую зиму, и наоборот.
- Пасмурная погода на Григория - означает, что солнечных дней зимой тоже будет мало.
- Темный лед на реке предвещает хороший урожай.
- Если в снегу поиграть в этот день - примета, что весь следующий год здоровым будешь.
- Какая погода сегодня, такой она будет и зимой.
- Мороз сегодня предвещает холодную зиму.
Что нельзя делать в этот день
В этот день запрещалось тяжело работать и отправляться в дальний путь - верили, что это принесет только неудачи. Также нельзя было хвастаться, иначе все достижения потеряются. Не разрешалось примерять чужое венчальное кольцо, потому что можно было навлечь на себя проблемы.
У кого сегодня день ангела
Григорий, Лазарь, Михаил, Никон, Сергей, Андрей.
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