16 мая: что строго нельзя делать, кого поздравить с Днем ангела

16 мая верующие в Украине чтят память святого Федора, которого в народе называли Житником.
Что сегодня нельзя делать, традиции - читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.
Святой Феодор родился в Египте в семье христиан. В возрасте 14 лет он сбежал из дома и прибыл в Тавенскую обитель, которую возглавлял преподобный Пахомий Великий. Феодора первого рукоположили на священника, и его прозвали "освященным". После смерти Пахомии Великого он возглавил Тавенский монастырь, а затем стал главой всех Фиваидских обителей. Преподобный Феодор прославился своей святостью и умер в глубокой старости в 368 году.
Наши предки всегда говорили: "У Житника одна забота - поле ячменное защищать". В этот день готовили ячневую, пшенную, манную или гречневую кашу - это было традиционное блюдо, поскольку молились о хорошем урожае зерновых и злаков. Считалось, что если сегодня каша будет на столе, то будет большой урожай зерновых и, соответственно, много хлеба на столе.
Именины сегодня празднуют: Георгий (Юрий, Егор), Ефрем, Касьян, Лаврентий, Муза, Александр, Федор.
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