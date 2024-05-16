16 мая: что строго нельзя делать, кого поздравить с Днем ангела

История и традиции дня

Святой Феодор родился в Египте в семье христиан. В возрасте 14 лет он сбежал из дома и прибыл в Тавенскую обитель, которую возглавлял преподобный Пахомий Великий. Феодора первого рукоположили на священника, и его прозвали "освященным". После смерти Пахомии Великого он возглавил Тавенский монастырь, а затем стал главой всех Фиваидских обителей. Преподобный Феодор прославился своей святостью и умер в глубокой старости в 368 году.

Наши предки всегда говорили: "У Житника одна забота - поле ячменное защищать". В этот день готовили ячневую, пшенную, манную или гречневую кашу - это было традиционное блюдо, поскольку молились о хорошем урожае зерновых и злаков. Считалось, что если сегодня каша будет на столе, то будет большой урожай зерновых и, соответственно, много хлеба на столе.

Главные приметы этого дня:

Если к этому дню зацвела рябина, то больше холодов не будет и наступит тепло.

Если идет дождь и слышно квакание лягушек в водоемах, то скоро будет хорошая погода.

Если на озерах появились кувшинки, то будет теплое и хорошее лето.

Если в этот день гремит гром, то будет хороший урожай зерна.

Если в этот день в гнезда прилетают ласточки, то июнь будет знойным, а если птички продолжают играть в воздухе, то первый месяц лета будет дождливым.

Что нельзя делать в этот день:

В этот день нельзя назначать важные встречи.

Именины сегодня празднуют: Георгий (Юрий, Егор), Ефрем, Касьян, Лаврентий, Муза, Александр, Федор.