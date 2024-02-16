16 свежих украинских песен, которые нужно послушать прямо сейчас

"Антитіла" - "Ти саме та"

Эта песня - посвящение не только любимым, но и общей для всех Родине: именно той, которой небо будем держать и по кругу будем петь, что любим.

Саша Чемеров - "Сльози"

Артист уверен: "все имеют право облегчать свою боль слезами, несмотря на реакцию окружающих". Ибо "слезы унимают боль, очищают, помогают избавиться от стресса и его последствий".

"Слезы это не проявление слабости, это проводник силы. Будьте сильными, плачьте", - добавляет Чемеров.

"Паліндром" - "Сансет"

Певец говорит, что когда писал этот трек, вспомнилась какая-то аллегория со сломанной рукой: чтобы утешить травмированного, мы рисовали солнце на его гипсе.

"Где-то все мы сейчас поломаны, но гипс на этот раз больших масштабов. Хочется, чтобы кто-то на нем нарисовал солнце", - добавляет "Паліндром".

KOZAK SIROMAHA - "Віра"

"Мы рождаемся с программой, которая называется "Судьба". Но только с верой мы можем ее изменить, потому что как мы видим судьба у всех разная и неповторимая. Ее можно изменить только с помощью веры. Без веры человеку никак. Кто-то верит в Бога, кто-то верит, что его нет. Но это все вера. Без веры человек вообще не может действовать. Я верю, и делаю свое дело в надежде с любовью", - комментирует свой новый трек певец.

Оля Полякова - "ЩНеПЯС"

В новой работе артистка примерила не только новый цвет волос, но и превратилась в рок-легенду Фредди Меркьюри. Такая трансформация стала яркой иллюстрацией строк из песни Оли: "Чтобы не плакать - я смеюсь" и "раненую душу смехом лечу".

Макс Барских - "SLAY"

"Когда пою ее, словно превращаюсь в другого человека, потому что у каждого есть внутри свой slay", - говорит о песне артист.

Yurii Retrograde - "Let You Go"

RnB/Soul певец из Киева делится своей историей о том, что часто мы не готовы принимать всю ту любовь, которую нам искренне дают.

Chico & Qatoshi - "Картьє"

Дуэт выпустил новый хит. Здесь есть все, что присуще творчеству этого популярного тандема.

Wellboy & Parfeniuk - "Забий"

Этот клип - визуальная история о безответной любви.

Никита Киселев - "В полоні"

Романтик презентовал свою новую чувственную песню, главная идея которой - вера в вечную любовь, которая не знает границ и препятствий, выдерживает испытание временем и расстоянием.

Ivan NAVI - "Біжи по небесах"

Сильная, подлинная и актуальная сегодня песня. Она отзывается в сердце каждого, кому не хватает близкого человека.

Karoon - "Storm"

Электронный дуэт из Киева презентовал трек, от которого вас немного "поштормит".

Schmalgauzen - "Айстри"

Хочется плакать от столь прекрасной песни. Эта композиция - частица новой мини-альбома группы, которая называется "La Dame Blanche".

Потап - "Дочекайся"

Новая песня рэпера посвящается украинкам, ожидающим возвращения своих мужей и сыновей, братьев и родителей домой с войны.

СКАЙ - "Кохана"

Олег Собчук уверен, что любовь - это то мощное чувство, способное сделать человечество лучше и спасти этот мир. Главное верить, желать и совершать соответствующие действия.

Blockbaby - "Berachain"

Это экспериментальная работа, сочетающая в себе юмор с одной стороны, но и скрытый смысл о достижении целей с другой.