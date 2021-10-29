16-річна свідок аварії в Харкові розповіла, хто був за кермом Infiniti

Мама Лізи повідомила виданню, що її дочка точно вказала слідству, що за кермом був Микола Харківський. Її дочка сиділа поруч з ним на передньому сидінні. Ззаду знаходилися двоє її друзів - Михайло і Валерій.

"Звичайно, за кермом був він. Ми навіть написали свідчення. Вона сиділа попереду на пасажирському сидінні поруч з ним", - розповіла Наталія Дусик.

Мама Лізи стверджує, що її дочка опинилася в машині випадково і вона зовсім не дівчина Миколи Харківського.

"Вона знає, що є така людина – Микола. А взагалі вона їхала зі своїми знайомими, які сиділи ззаду і також постраждали. Виходить, Микола - це їх спільний знайомий. Він їй ніякий не хлопець, як пишуть. Через це їй приходять погрози. Люди, думають, що аварію спровокував її хлопець, тому бажають їй смерті. При цьому ні сам Микола, ні його сім'я на контакт не виходили і нічого не просили. Ні допомоги, ні погроз від них не було", - повідомила Наталія Дусик.

У Лізи зламана нога, ще якийсь час вона пробуде в лікарні. На лікування за два дні родина витратила 8 тисяч гривень.

Нагадаємо, що Миколу Харківського суд відправив у СІЗО на 30 діб без права внесення застави. На засіданні суду він вибачився і сказав, що йому дуже шкода, що так сталося.