Праздник сегодня, 16 марта: что нельзя делать и народные приметы

16 марта православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святителя Григория Паламы и всех преподобных отцов Киево-Печерских. До конца года остается 290 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 16 марта и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

16 марта Православная церковь празднует память святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского. Он родился в 1296 году в Малой Азии. После вторжения турок его семья вынуждена была бежать в Константинополь, где Григорий получил прекрасное образование. Сначала его считали будущим государственным деятелем, но в 20 лет он избрал монашеский путь. Юноша стал монахом в монастыре Ватопед на Афоне, где принял исихазм - учение о сосредоточенной молитве в сочетании с уединением.

Через 30 лет Григорий Палама стал главным защитником исихазма, отстаивая его на Константинопольском соборе. Его оппонент, монах Варлаам, считал это учение ересью и имел влиятельных сторонников. Несмотря на убедительные аргументы Григория, его упекли в тюрьму. Новый Константинопольский патриарх освободил его, а впоследствии святителя назначили архиепископом Солунским. Влахернский собор официально признал исихазм православным учением.

Второе воскресенье Великого поста также посвящено памяти всех преподобных отцов Киево-Печерских. Это день чествования подвижников, связанных с Киево-Печерской лаврой. Основателем обители стал преподобный Антоний, который сначала подвизался отшельником в пещерах. Со временем к нему присоединились другие монахи, и в XI веке образовался монастырь.

Упорядочил жизнь братии преподобный Феодосий, который ввел константинопольский монастырский устав. Среди Киево-Печерских святых прославлено около 120 праведников. Их молитвы и подвиги сделали Лавру духовным центром, известным во всем мире.

Святитель Григорий Палама (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 16 марта

В этот день после захода солнца нельзя занимать или брать деньги в долг, иначе долговые трудности будут продолжаться весь год. То же касается и хлеба.

Также после захода солнца не стоит выносить мусор, ведь вместе с ним можно избавиться от собственного счастья.

Продолжается Великий пост, поэтому запрещается пища животного происхождения: мясо, молоко и молочные продукты, яйца.

Народные приметы и традиции 16 марта

Если к этому дню уже вернулось большинство перелетных птиц, то, по приметам, весна будет очень теплой.

Именно 16 марта следует осенять крестом входные двери, ворота, окна и очаг (камин или печь), чтобы защитить себя и родных от злых сил.

Если умыться до рассвета водой, в которой на ночь оставили серебряный предмет или яйцо, то весь год будешь молодым и красивым - так часто делали девушки.

Если солнце спряталось за облака, то вскоре обязательно пойдет дождь.

У кого День ангела 16 марта

16 марта по церковному календарю День ангела отмечают:

Трофим

Александр

Роман

Иван

Павел

Юлиан

Денис.

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