15 свежих украинских песен, которые подарят весенний вайб

Украинские артисты в марте не сидят без дела, а продолжают радовать нас своими музыкальными вкусняшками, которые дарят весеннее настроение, позитивный вайб, а иногда заставляют задуматься о жизни.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам послушать 15 композиций, которые, надеемся, подарят вам те эмоции, в которых вы нуждаетесь прямо сейчас.
Новая песня финалиста Нацотбора на Евровидение 2024 - о... любви. В этой истории парень завоевал сердце девушки, поя каждый день под ее балконом, и ждал встречи - он понимал, что не знает, стоит ли ждать второго шанса.
Представьте себе магический телефон, позволяющий человеку из настоящего позвонить в утопическое будущее. Возможно, когда-нибудь эта мечта станет реальностью. А пока - ребята пишут песни и снимают видеоработы. В этой - они обращаются к тем, кто через годы будет смотреть в чистое безопасное синее небо.
Эта песня по стихотворению Павла Тычины стала первой работой в исполнении только что созданного бенда, в состав которого вошли Артем Пивоваров, "Леви на джипі", Алексей Дурнев и Марк Куцевалов.
Артист в бомбоубежище снял художественный тизер в свой четвертый сольный альбом "Вічно танцююча людина". Основная идея нового этапа в творчестве артиста - это развитие музыкального и танцевального искусства вопреки всему происходящему вокруг, объединяясь с единомышленниками, создавая собственно комьюнити людей, с которыми вам на данном этапе идти одним путем.
Это откровенный рассказ о спасающих, вдохновляющих и дающих веру чувствах даже в самые трудные времена. В песне соединились глубокий тембр, меткие рифмы и ласковые ритмы. Трек открывает новые глубины таланта певицы и ее личных переживаний.
Эта песня - исповедь. Здесь артистка не стесняется делиться собственным опытом и чувствами, возникающими у каждого из нас, когда мы отдаем свое сердце.
В новой работе певица рассказывает о собственном пути к осознанию подлинных чувств.
15 марта вышел новый необычный и непохожий на предыдущий альбом одесских рокеров. Слушайте эту красоту!
Певица продолжает песенный сериал, который в аудиальной форме проводит слушателя через все этапы романтических отношений и отвечает на один из вечных вопросов для каждого человека: как сохранить отношения на долгое время? Этот трек - для тех, кто хочет иметь длительные отношения и стремится бороться за свое счастье.
"Со мной все ок. Был на Донбассе, сейчас на учениях. Через неделю - снова на Донбасс. Ловите мой новый трек, вышедший сегодня. Спасибо за внимание", - комментирует Анатолий Топольский.
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