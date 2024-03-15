15 свежих украинских песен, которые подарят весенний вайб

YAKTAK - "10 поверхів"

Новая песня финалиста Нацотбора на Евровидение 2024 - о... любви. В этой истории парень завоевал сердце девушки, поя каждый день под ее балконом, и ждал встречи - он понимал, что не знает, стоит ли ждать второго шанса.

Ziferblat - "Літаки"

Представьте себе магический телефон, позволяющий человеку из настоящего позвонить в утопическое будущее. Возможно, когда-нибудь эта мечта станет реальностью. А пока - ребята пишут песни и снимают видеоработы. В этой - они обращаются к тем, кто через годы будет смотреть в чистое безопасное синее небо.

Артем Пивоваров & The Усы - "О, панно!" (feat. Дурнев, "Леви На Джипі", Куцевалов)

Эта песня по стихотворению Павла Тычины стала первой работой в исполнении только что созданного бенда, в состав которого вошли Артем Пивоваров, "Леви на джипі", Алексей Дурнев и Марк Куцевалов.

MONATIK - "Отже… Привіт (В.Т.Л. Intro)"

Артист в бомбоубежище снял художественный тизер в свой четвертый сольный альбом "Вічно танцююча людина". Основная идея нового этапа в творчестве артиста - это развитие музыкального и танцевального искусства вопреки всему происходящему вокруг, объединяясь с единомышленниками, создавая собственно комьюнити людей, с которыми вам на данном этапе идти одним путем.

GROSU - "Туман"

Это откровенный рассказ о спасающих, вдохновляющих и дающих веру чувствах даже в самые трудные времена. В песне соединились глубокий тембр, меткие рифмы и ласковые ритмы. Трек открывает новые глубины таланта певицы и ее личных переживаний.

SOWA - "Тихо-тихо"

Эта песня - исповедь. Здесь артистка не стесняется делиться собственным опытом и чувствами, возникающими у каждого из нас, когда мы отдаем свое сердце.

Michelle Andrade - "В твоїх очах"

В новой работе певица рассказывает о собственном пути к осознанию подлинных чувств.

Epolets - "Серце"

15 марта вышел новый необычный и непохожий на предыдущий альбом одесских рокеров. Слушайте эту красоту!

Angela - "Передзвони"

Певица продолжает песенный сериал, который в аудиальной форме проводит слушателя через все этапы романтических отношений и отвечает на один из вечных вопросов для каждого человека: как сохранить отношения на долгое время? Этот трек - для тех, кто хочет иметь длительные отношения и стремится бороться за свое счастье.

Tapolsky - "Де сходить сонце?"

"Со мной все ок. Был на Донбассе, сейчас на учениях. Через неделю - снова на Донбасс. Ловите мой новый трек, вышедший сегодня. Спасибо за внимание", - комментирует Анатолий Топольский.

Также предлагаем послушать эти треки.

MBreeze - "Потону"

YARMAK - "Вавилон"

"М'ЯТА" и Андрей Кравченко - "Ти і я"

VITRYLA - "Пам'ятай"

Artistka Chuprynenko - "Степ"