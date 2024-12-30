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15 самых ожидаемых игр января на ПК и консоли, которые нельзя пропустить

Топ-15 игр, которые появятся на ПК в январе 2025 года (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Январь 2025 года станет настоящим праздником для геймеров: индустрия приготовила множество интересных релизов. На ПК и консолях появятся долгожданные продолжения культовых серий, ремастеры старых хитов и совершенно новые проекты.

Про 15 самых ожидаемых игр, которые обязательно стоит попробовать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Gamerant, посвященный видеоиграм.

Wuthering Waves  

Дата: 2 января 

Платформа: PS5 

Этот экшен-RPG с открытым миром от Kuro Game погружает игроков в детализированный, постапокалиптический мир. С динамичной боевой системой, глубокой кастомизацией персонажей и захватывающим сюжетом игра обещает часы увлекательных исследований.  

Игроки смогут освоить уникальные способности, раскрывая тайны разрушенного мира. С потрясающей графикой и плавным геймплеем это обязательный выбор для поклонников жанра action RPG.  

Wuthering Waves  

Ys Memoire: The Oath in Felghana  

Дата: 7 января  

Платформа: PS5/PS4, Switch 

Эта обновленная версия любимой части серии Ys вдохнула новую жизнь в классический экшен-RPG. С улучшенной графикой, озвучкой и обновленными механиками игра предлагает свежий опыт как для давних поклонников, так и для новичков.  

Игроки отправляются в приключение вместе с Адалом Кристианом, наполненное стремительными сражениями и эпическим сюжетом. Это идеальная точка входа во вселенную Ys.  

Ys Memoire: The Oath in Felghana  

Freedom Wars Remastered  

Дата: 10 января 

Платформа: ПК, PS4, PS5, Switch 

Этот мрачный экшен-RPG получил современное переиздание с улучшенной графикой, доработанной механикой и усовершенствованным онлайн-мультиплеером. Действие разворачивается в будущем, где человечество борется за выживание против огромных захватчиков - Абдукторов.  

Игроки могут кастомизировать персонажей и объединяться с другими для выполнения напряженных миссий. Игра сочетает интенсивные сражения с уникальным сюжетом об искуплении и восстании, оставаясь классикой, адаптированной к современным консолям. 

Freedom Wars Remastered  

Hyper Light Breaker  

Дата: 14 января 

Платформа: на ПК в раннем доступе 

Яркое продолжение Hyper Light Drifter предлагает новый опыт в жанре roguelite с возможностью динамичного кооператива. Действие разворачивается в той же неоновой вселенной, где игроки исследуют процедурно сгенерированные миры, сражаются с мощными врагами и раскрывают тайны.  

Игра расширяет механику оригинала благодаря открытым мирам и захватывающим сражениям. Ранний доступ предоставляет возможность оценить амбициозный замысел проекта. 

Hyper Light Breaker  

Donkey Kong Country Returns HD  

Дата: 16 января 

Платформа: Switch 

Этот HD-ремейк классического платформера возвращает любимые приключения Донки Конга и Дидди Конга с улучшенной графикой и более плавным геймплеем. Сохраняя сложные уровни и веселье в кооперативе, игра включает новый бонусный контент и улучшения, повышающие комфорт игры.  

Это одновременно ностальгическое и современное приключение для поклонников серии и новичков. 

Donkey Kong Country Returns HD

Tales of Graces f Remastered  

Дата: 17 января 

Платформа: PS5, PS4, Switch, ПК, Xbox One, XSX/S 

Популярная серия Tales возвращается с улучшенной версией Tales of Graces f, в которой переработана графика и добавлены обновления для удобства игры.  

Игроков ждут трогательный сюжет, запоминающиеся персонажи и динамичная боевая система в высоком разрешении. В ремастер включены все дополнения (DLC) и новые опции кастомизации. Это обязательный выбор для поклонников JRPG. 

Tales of Graces f Remastered

Dynasty Warriors: Origins  

Дата: 17 января 

Платформа: PS5, ПК, XSX/S 

Новая глава в саге Dynasty Warriors рассказывает об истоках эпохи Троецарствия. Игра сохраняет фирменный стиль hack-and-slash, но привносит больше акцента на повествование, раскрывая предыстории персонажей и добавляя историческую глубину.  

Улучшенная графика и усовершенствованный ИИ делают сражения более захватывающими. Поклонники серии оценят этот свежий взгляд на привычный жанр. 

Dynasty Warriors: Origins  

Star Wars Episode I: Jedi Power Battles  

Дата: 23 января 

Платформа: ПК, PS4/5, Switch, Xbox One, XSX/S 

Ремастер классической экшен-игры позволяет вновь пережить знаковые моменты из Звездных войн: Эпизод I - Скрытая угроза. В кооперативном режиме игроки могут выбирать различных джедаев и сражаться в детализированных локациях.  

Улучшенная графика и обновленное управление делают игру одновременно ностальгической и современной.  

Star Wars Episode I: Jedi Power Battles

Final Fantasy 7 Rebirth  

Дата: 23 января 

Платформа: ПК 

Долгожданное продолжение саги Final Fantasy 7 Remake расширяет предыдущую часть благодаря более открытому миру и углубленному повествованию.  

Игроки вновь присоединятся к Клауду и его союзникам, исследуя новые локации и сталкиваясь с новыми испытаниями. Современные визуальные эффекты и обновленная боевая система обещают установить новый стандарт в жанре RPG. 

Final Fantasy 7 Rebirth

Star Wars: Hunters  

Дата: 27 января 

Платформа: ПК 

Командный экшен отправляет игроков в захватывающие арены во вселенной Звездных войн. Выбирайте из разнообразного набора персонажей, включая охотников за головами, штурмовиков и джедаев, каждый из которых обладает уникальными способностями.  

Игра делает акцент на динамичных многопользовательских сражениях и стратегии. Благодаря кроссплатформенной поддержке, Star Wars: Hunters обещает большую аудиторию.   

Star Wars: Hunters

Eternal Strands

Дата: 28 января 

Платформа: ПК, PS5, XSX/S 

Эта научно-фантастическая RPG с упором на сюжет сочетает механику управления временем с глубокой проработкой персонажей. Игроки исследуют футуристический мир, принимая решения, которые влияют на сюжет и его многочисленные концовки.  

Впечатляющая графика и завораживающий саундтрек создают погружающий опыт. Игра обещает стать ярким представителем жанра RPG.  

Eternal Strands

Orcs Must Die! Deathtrap

Дата: 28 января 

Платформа: ПК, XSX/S 

Ответвление от серии Orcs Must Die! сосредотачивается на стратегическом создании ловушек и напряженных оборонительных миссиях. Игроки могут сражаться в одиночку или объединяться с друзьями, чтобы остановить волны вторгающихся орков.  

Игра предлагает обширные возможности для настройки ловушек и оружия. Поклонники серии оценят уникальное сочетание стратегии и хаоса.  

Orcs Must Die! Deathtrap

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. 

Дата: 28 января 

Платформа: ПК 

Современная версия Virtua Fighter 5 предлагает обновленную графику и новые игровые механики. Легендарная файтинг-игра включает мультиплеерный режим и улучшенные возможности для проведения турниров.  

Глубокая боевая система и разнообразный список бойцов делают ее выдающимся представителем жанра. Игра станет настоящим подарком как для ветеранов серии, так и для новичков. 

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. 

Marvel’s Spider-Man 2 

Дата: 30 января 

Платформа: ПК 

ПК-версия критически признанной игры с PlayStation позволит большему числу игроков насладиться динамичным экшеном. Игроки смогут выступать в ролях Питера Паркера и Майлза Моралеса, исследуя расширенный открытый мир Нью-Йорка.  

Улучшенная технология трассировки лучей и высокая частота кадров делают игру визуально впечатляющим супергеройским приключением.  

Marvel’s Spider-Man 2 

Sniper Elite: Resistance 

Дата: 30 января 

Платформа: ПК, PS4, PS5, XSX/S, Xbox One 

Новая часть серии Sniper Elite: Resistance, сосредотачивается на скрытности и тактическом геймплее в антураже Второй мировой войны. Игрокам предстоит выполнять миссии по саботажу планов врага и поддержке движения сопротивления.  

В игре представлен расширенный арсенал, детализированные локации и захватывающий сюжет. Это обязательная к прохождению игра для любителей тактических шутеров.  

Sniper Elite: Resistance

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