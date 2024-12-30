15 самых ожидаемых игр января на ПК и консоли, которые нельзя пропустить

Wuthering Waves

Дата: 2 января

Платформа: PS5

Этот экшен-RPG с открытым миром от Kuro Game погружает игроков в детализированный, постапокалиптический мир. С динамичной боевой системой, глубокой кастомизацией персонажей и захватывающим сюжетом игра обещает часы увлекательных исследований.

Игроки смогут освоить уникальные способности, раскрывая тайны разрушенного мира. С потрясающей графикой и плавным геймплеем это обязательный выбор для поклонников жанра action RPG.

Wuthering Waves

Ys Memoire: The Oath in Felghana

Дата: 7 января

Платформа: PS5/PS4, Switch

Эта обновленная версия любимой части серии Ys вдохнула новую жизнь в классический экшен-RPG. С улучшенной графикой, озвучкой и обновленными механиками игра предлагает свежий опыт как для давних поклонников, так и для новичков.

Игроки отправляются в приключение вместе с Адалом Кристианом, наполненное стремительными сражениями и эпическим сюжетом. Это идеальная точка входа во вселенную Ys.

Ys Memoire: The Oath in Felghana

Freedom Wars Remastered

Дата: 10 января

Платформа: ПК, PS4, PS5, Switch

Этот мрачный экшен-RPG получил современное переиздание с улучшенной графикой, доработанной механикой и усовершенствованным онлайн-мультиплеером. Действие разворачивается в будущем, где человечество борется за выживание против огромных захватчиков - Абдукторов.

Игроки могут кастомизировать персонажей и объединяться с другими для выполнения напряженных миссий. Игра сочетает интенсивные сражения с уникальным сюжетом об искуплении и восстании, оставаясь классикой, адаптированной к современным консолям.

Freedom Wars Remastered

Hyper Light Breaker

Дата: 14 января

Платформа: на ПК в раннем доступе

Яркое продолжение Hyper Light Drifter предлагает новый опыт в жанре roguelite с возможностью динамичного кооператива. Действие разворачивается в той же неоновой вселенной, где игроки исследуют процедурно сгенерированные миры, сражаются с мощными врагами и раскрывают тайны.

Игра расширяет механику оригинала благодаря открытым мирам и захватывающим сражениям. Ранний доступ предоставляет возможность оценить амбициозный замысел проекта.

Hyper Light Breaker

Donkey Kong Country Returns HD

Дата: 16 января

Платформа: Switch

Этот HD-ремейк классического платформера возвращает любимые приключения Донки Конга и Дидди Конга с улучшенной графикой и более плавным геймплеем. Сохраняя сложные уровни и веселье в кооперативе, игра включает новый бонусный контент и улучшения, повышающие комфорт игры.

Это одновременно ностальгическое и современное приключение для поклонников серии и новичков.

Donkey Kong Country Returns HD

Tales of Graces f Remastered

Дата: 17 января

Платформа: PS5, PS4, Switch, ПК, Xbox One, XSX/S

Популярная серия Tales возвращается с улучшенной версией Tales of Graces f, в которой переработана графика и добавлены обновления для удобства игры.

Игроков ждут трогательный сюжет, запоминающиеся персонажи и динамичная боевая система в высоком разрешении. В ремастер включены все дополнения (DLC) и новые опции кастомизации. Это обязательный выбор для поклонников JRPG.

Tales of Graces f Remastered

Dynasty Warriors: Origins

Дата: 17 января

Платформа: PS5, ПК, XSX/S

Новая глава в саге Dynasty Warriors рассказывает об истоках эпохи Троецарствия. Игра сохраняет фирменный стиль hack-and-slash, но привносит больше акцента на повествование, раскрывая предыстории персонажей и добавляя историческую глубину.

Улучшенная графика и усовершенствованный ИИ делают сражения более захватывающими. Поклонники серии оценят этот свежий взгляд на привычный жанр.

Dynasty Warriors: Origins

Star Wars Episode I: Jedi Power Battles

Дата: 23 января

Платформа: ПК, PS4/5, Switch, Xbox One, XSX/S

Ремастер классической экшен-игры позволяет вновь пережить знаковые моменты из Звездных войн: Эпизод I - Скрытая угроза. В кооперативном режиме игроки могут выбирать различных джедаев и сражаться в детализированных локациях.

Улучшенная графика и обновленное управление делают игру одновременно ностальгической и современной.

Star Wars Episode I: Jedi Power Battles

Final Fantasy 7 Rebirth

Дата: 23 января

Платформа: ПК

Долгожданное продолжение саги Final Fantasy 7 Remake расширяет предыдущую часть благодаря более открытому миру и углубленному повествованию.

Игроки вновь присоединятся к Клауду и его союзникам, исследуя новые локации и сталкиваясь с новыми испытаниями. Современные визуальные эффекты и обновленная боевая система обещают установить новый стандарт в жанре RPG.

Final Fantasy 7 Rebirth

Star Wars: Hunters

Дата: 27 января

Платформа: ПК

Командный экшен отправляет игроков в захватывающие арены во вселенной Звездных войн. Выбирайте из разнообразного набора персонажей, включая охотников за головами, штурмовиков и джедаев, каждый из которых обладает уникальными способностями.

Игра делает акцент на динамичных многопользовательских сражениях и стратегии. Благодаря кроссплатформенной поддержке, Star Wars: Hunters обещает большую аудиторию.

Star Wars: Hunters

Eternal Strands

Дата: 28 января

Платформа: ПК, PS5, XSX/S

Эта научно-фантастическая RPG с упором на сюжет сочетает механику управления временем с глубокой проработкой персонажей. Игроки исследуют футуристический мир, принимая решения, которые влияют на сюжет и его многочисленные концовки.

Впечатляющая графика и завораживающий саундтрек создают погружающий опыт. Игра обещает стать ярким представителем жанра RPG.

Eternal Strands

Orcs Must Die! Deathtrap

Дата: 28 января

Платформа: ПК, XSX/S

Ответвление от серии Orcs Must Die! сосредотачивается на стратегическом создании ловушек и напряженных оборонительных миссиях. Игроки могут сражаться в одиночку или объединяться с друзьями, чтобы остановить волны вторгающихся орков.

Игра предлагает обширные возможности для настройки ловушек и оружия. Поклонники серии оценят уникальное сочетание стратегии и хаоса.

Orcs Must Die! Deathtrap

Virtua Fighter 5 R.E.V.O.

Дата: 28 января

Платформа: ПК

Современная версия Virtua Fighter 5 предлагает обновленную графику и новые игровые механики. Легендарная файтинг-игра включает мультиплеерный режим и улучшенные возможности для проведения турниров.

Глубокая боевая система и разнообразный список бойцов делают ее выдающимся представителем жанра. Игра станет настоящим подарком как для ветеранов серии, так и для новичков.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O.

Marvel’s Spider-Man 2

Дата: 30 января

Платформа: ПК

ПК-версия критически признанной игры с PlayStation позволит большему числу игроков насладиться динамичным экшеном. Игроки смогут выступать в ролях Питера Паркера и Майлза Моралеса, исследуя расширенный открытый мир Нью-Йорка.

Улучшенная технология трассировки лучей и высокая частота кадров делают игру визуально впечатляющим супергеройским приключением.

Marvel’s Spider-Man 2

Sniper Elite: Resistance

Дата: 30 января

Платформа: ПК, PS4, PS5, XSX/S, Xbox One

Новая часть серии Sniper Elite: Resistance, сосредотачивается на скрытности и тактическом геймплее в антураже Второй мировой войны. Игрокам предстоит выполнять миссии по саботажу планов врага и поддержке движения сопротивления.

В игре представлен расширенный арсенал, детализированные локации и захватывающий сюжет. Это обязательная к прохождению игра для любителей тактических шутеров.

Sniper Elite: Resistance