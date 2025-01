15 лучших стратегий в реальном времени на ПК и консоли, в которые можно поиграть прямо сейчас

Starcraft 2

Starcraft 2 - это продолжение популярной стратегии в реальном времени от Blizzard Entertainment. Игра выделяется интересной графикой, увлекательными персонажами с качественным озвучиванием и динамичными сражениями.

Вторая часть сохраняет лучшие элементы оригинала, предлагая новые кампании и многопользовательские режимы. С 2017 года игра перешла в модель free-to-play, что делает ее доступной для всех желающих.

Starcraft 2 (фото: Relic Entertainment)

Ages of Empires 2: Definitive Edition

Age of Empires 2: Definitive Edition - это обновленная версия классической стратегии в реальном времени. Игра получила улучшенную графику, поддерживающую 4K, и новый ремастированный саундтрек.

Включение дополнения The Last Khans добавило три новые кампании с четырьмя цивилизациями. Это идеальная версия для тех, кто еще не играл в Age of Empires 2, или для тех, кто хочет обновленный опыт.

Ages of Empires 2: Definitive Edition (фото: Microsoft)

Company of Heroes 2

Company of Heroes 2 - это стратегия в реальном времени, действие которой происходит во времена Второй мировой войны. Игра предлагает интенсивную кампанию с возможностью планировать защиту, атаковать с флангов или просто наблюдать за происходящим. Онлайн-режим привлек внимание своей сложностью и получил два дополнения.

Для любителей одиночной игры доступна кампания, добавляющая контент после завершения основной истории. Это отличная игра, особенно для новичков в серии.

Company of Heroes 2 (фото: Relic Entertainment)

Halo Wars: Definitive Edition

Halo Wars - это стратегия в реальном времени, которая адаптирует элементы популярной серии Halo в новый жанр. Игра предлагает захватывающие битвы с интенсивным действием, но с акцентом на управление несколькими юнитами и стратегический подход.

Definitive Edition улучшает графику, добавляет все DLC и улучшает сетевой режим. Это отличный выбор, даже если вы не являетесь поклонником Halo.

Halo Wars: Definitive Edition (фото: Xbox Game Studios)

Age of Empires 4

Age of Empires 4 вернул классическую серию RTS в 2021 году, предложив обновленную и знакомую фанатам игровую механику. В игре представлено восемь цивилизаций и множество увлекательных кампаний, где вы строите поселения, развиваете технологии и переживаете важные исторические моменты.

Дополнительные обучающие видео о временах и битвах обогатят игровой опыт. С продуманным дизайном и тактической глубиной, игра стоит вашего внимания.

Age of Empires 4 (фото: Microsoft)

Iron Harvest

Iron Harvest, разработанная King Art, происходит в альтернативных 1920-х годах, где доминируют дизельпанковые мехи. Игроки управляют 9 героями, каждый из которых имеет уникальные способности, в трех кампаниях. Сражаясь с врагом, нужно использовать более 40 типов войск из разных фракций.

Игра предлагает одиночный режим, кооператив и мультиплеер, сочетая стратегию и уникальные механизмы для нового взгляда на жанр RTS.

Iron Harvest (фото: Deep Silver)

Northgard

Northgard, разработанный Shiro Games, - это стратегическая игра в стиле Age of Empires с уникальной художественной концепцией и элементами северной мифологии. Игроки выбирают викингский клан и исследуют новые земли, управляя ресурсами и выполняя различные задачи.

Игра предлагает 11 глав в кампании, несколько кланов на выбор и различные условия победы, такие как завоевания, слава или торговля. Northgard регулярно обновляется, добавляя новые возможности для игроков.

Northgard (фото: Shiro Games)

Stellaris

Stellaris, разработанная Paradox Development Studio, - это стратегия в жанре 4X, где игроки исследуют космос, взаимодействуют с инопланетными расами, открывают новые миры и строят собственную цивилизацию.

Игра позволяет развивать свой народ, создавать станции и находить секреты, постепенно расширяя свою империю. Этот проект предлагает уникальный подход к жанру, фокусируясь на исследованиях и экспансии в галактике.

Stellaris (фото: Paradox Interactive)

Frostpunk 2

Frostpunk 2, разработанная 11 bit studios, сочетает элементы градостроительного симулятора, стратегии и выживания. Игрокам предстоит управлять ресурсами, принимать сложные политические решения и выживать в апокалиптических условиях.

Игра выделяется своей сложностью и сильным акцентом на сюжете, предлагая игрокам значительный контроль над происходящими событиями. Frostpunk 2 была удостоена награды "Лучшей симуляторной/стратегической игры" на The Game Awards 2024.

Frostpunk 2 (фото: 11 Bit Studios)

SpellForce 3: Fallen God

SpellForce 3: Fallen God - это игра, которая сочетает элементы стратегии в реальном времени с RPG. Игроки командуют троллями, пытаясь воскресить павшего бога, чтобы спасти свою цивилизацию. Игра включает строительство и усиление племени, приключения, а также возможность кастомизировать героев и использовать деревья навыков.

Кампания длится около 20 часов и имеет несколько концовок. Также доступен многопользовательский режим с четырьмя фракциями и уникальными героями.





SpellForce 3: Fallen God (фото: THQ Nordic)

Sins of a Solar Empire: Rebellion

Sins of a Solar Empire: Rebellion, выпущенная в 2012 году, - популярная стратегия в реальном времени, сочетающая элементы 4X. Игра продолжает получать обновления и новый контент благодаря сильному спросу со стороны сообщества.

В ней представлены масштабные космические миссии, новые боевые корабли и различные условия победы, а также обучающие материалы для новичков и опытных игроков. Хотя продолжение пока не подтверждено, это дополнение предлагает достаточно контента для долгих часов игры.

Sins of a Solar Empire: Rebellion (фото: Stardock Entertainment)

Warcraft 3 Reforged

Warcraft 3: Reforged получил смешанные отзывы из-за проблем с производительностью и отсутствием некоторых функций при запуске. Однако игра все еще является хорошим способом познакомиться с оригинальными кампаниями.

Для любителей многопользовательских игр, несмотря на отсутствие некоторых функций, сообщество создало инструмент W3Champions для улучшения конкурентного опыта. Хотя Blizzard не решает эти вопросы официально, сообщество продолжает развиваться и создавать пользовательские карты.

Warcraft 3 Reforged (фото: Blizzard)

Homeworld: Deserts of Kharak

Homeworld: Deserts of Kharak, являясь приквелом к франшизе Homeworld, предлагает игрокам участвовать в сражениях через песчаные пустыни. В кампании Рэйчел С'джет должна провести свой народ через опасные территории, чтобы исследовать аномалию.

Игра сочетает элементы тактики с управлением как наземными, так и воздушными единицами, что делает ее интересным введением в мир Homeworld перед основной серией.

Homeworld: Deserts of Kharak (фото: Gearbox Publishing)

Driftland: The Magic Revival

Driftland: The Magic Revival - это игра, в которой вы соединяете парящие острова с помощью магии и командуете драконами и другими существами.

Игра включает элементы жанра 4X, такие как управление ресурсами и расширение территории, но добавляет уникальные особенности, как приручение драконов и изменение ландшафта. Есть одиночная кампания, многопользовательский режим и дополнительные режимы с особыми правилами.

Driftland: The Magic Revival (фото: Star Drifters)

Ashes of the Singularity: Escalation

Ashes of the Singularity: Escalation - это расширение для RTS, выпущенное в 2016 году. Игра предлагает масштабные сражения, где на экране одновременно может быть сотни единиц.

Escalation улучшает и развивает оригинальную игру, предлагая новые кампании и улучшенную многопользовательскую игру. Расширение изначально должно было быть отдельным проектом, но позже было интегрировано в основную игру.

Ashes of the Singularity: Escalation (фото: Stardock Entertainment)