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15 травня - День Бориса і Гліба: що не можна робити сьогодні, головні прикмети

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Неділя 15 травня 2022 06:01
15 травня - День Бориса і Гліба: що не можна робити сьогодні, головні прикмети Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

15 травня 2022 року відзначається день святих Бориса і Гліба. Вони були синами князя Володимира, який охрестив Русь.

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети і кого привітати з днем ангела - читайте далі в нашому матеріалі.

Зазвичай в цей день наші предки закінчували сіяти зернові культури. Вірили, що спів солов'я 15 травня віщує настання літа.

Іноді цей день називали також" Бариш-день", а святого Бориса — баришником. Купці бурхливо святкували його пам'ять в надії отримувати за це бариші протягом усього року. Успішний рік обіцяв і вдалий продаж чого-небудь в цей день.

Раніше було дуже багато прикмет, які були пов'язані з цим птахом. У ці дні могли сіяти огірки і гарбуз. Для врожаю овочів, 15 травня перед посівом заривали в землю перст.

Головні прикмети цього дня:

  • Соловей піснею розливається - весну проводжає, а літо зустрічає.
  • Якщо Схід ясний - буде літо дощове.
  • Соловей всю ніч співає - на наступний день буде сонце.
  • На Бориса і Гліба ясний захід - до посушливого літа.
  • Якщо в Бариш день купець хорошу виручку має - весь рік в справах везіння чекає.
  • Хто вранці почує солов'їні трелі - щасливим буде цілий рік.

Що не можна робити в цей день:

  • У цей день не можна рубати дерева - це принесе нещастя.

Іменини сьогодні святкують: Ніна, Тамара, Макар. Привітайте цих людей з днем ангела!

Як ми раніше писали, з'явився календар свят на червень 2022 року.

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