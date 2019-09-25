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15-річна дівчинка впала в шахту ліфта: відео і деталі НП в Дніпрі

STYLERПодії    25.09.2019 - 09:07
15-річна дівчинка впала в шахту ліфта: відео і деталі НП в Дніпрі
У Дніпрі дівчинка впала в шахту ліфта (колаж: РБК-Україна)

Дівчинка намагалася заскочити в ліфт, що зачинявся, але зірвалася вниз

У Дніпрі у вівторок, 24 вересня, сталася чергова НП з ліфтом. 15-річна дівчинка зірвалася в шахту ліфта і зі значними ушкодженнями потрапила в лікарню. Інцидент стався в одній з багатоповерхівок за адресою вулиця Дементьєва, 2.

Три дівчинки заходили в ліфт на першому поверсі, але коли дві увійшли, двері почали зачинятися. Дівчата стали притримувати двері, щоб пропустити подругу, пише Інформатор.

Але в цей момент ліфт поїхав вгору, а дівчинка зірвалася в шахту ліфта. Сусіди, що прибігли на крики дітей, викликали правоохоронців та рятувальників. Патрульні першими прибули на допомогу - вони спустилися в шахту та дістали дитину.

15-річна дівчинка впала в шахту ліфта: відео і деталі НП в Дніпрі

У Дніпрі дівчинка впала в шахту ліфта (фото: dp.informator.ua)

Дівчинку госпіталізували в обласну лікарню. Попередньо відомо, що у дитини перелом ноги в декількох місцях, глибокі рани на обличчі, а також численні садна і забиття.

Правоохоронці почали розслідування з метою з'ясувати всі обставини події.

У Дніпрі дівчинка впала в шахту ліфта (відео: dp.informator.ua)

Раніше ми писали про те, що в Дніпрі обірвався ліфт, усередині якого перебувала сім'я. При цьому підйомник нещодавно ремонтували.

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