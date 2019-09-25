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15-летняя девочка упала в шахту лифта: видео и детали ЧП в Днепре

STYLERПроисшествия    25.09.2019 - 09:07
15-летняя девочка упала в шахту лифта: видео и детали ЧП в Днепре
В Днепре девочка упала в шахту лифта (коллаж: РБК-Украина)

Девочка пыталась заскочить в закрывающийся лифт, но сорвалась вниз

В Днепре во вторник, 24 сентября, произошло очередное ЧП с лифтом. 15-летняя девочка сорвалась в шахту подъемника и со значительными повреждениями попала в больницу. Инцидент произошел в одной из многоэтажек по адресу улица Дементьева, 2.

Три девочки заходили в лифт на первом этаже, но когда две вошли, дверь начала закрываться. Девочки стали придерживать дверь, чтобы пропустить подругу, пишет Информатор.

Но в этот момент лифт поехал вверх, а девочка сорвалась в шахту лифта. Соседи, сбежавшиеся на крики детей, вызвали правоохранителей и спасателей. Патрульные первыми прибыли на помощь - они спустились в шахту и достали ребенка.

15-летняя девочка упала в шахту лифта: видео и детали ЧП в Днепре

В Днепре девочка упала в шахту лифта (фото: dp.informator.ua)

Девочку госпитализировали в областную больницу. Предварительно известно, что у ребенка перелом ноги в нескольких местах, глубокие раны на лице, а также многочисленные ссадины и ушиби.

Правоохранители начали расследование с целью выяснить все обстоятельства происшествия.

В Днепре девочка упала в шахту лифта (видео: dp.informator.ua)

Ранее мы писали о том, что в Днепре оборвался лифт, внутри которого находилась семья. При этом подъемник недавно ремонтировали.

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