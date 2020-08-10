15-річний Микола Лукашенко став популярнішим батька: як це сталося

У квітні 2020 року Олександр Лукашенко приїхав до Китаю, але фотографів більш зацікавив його молодший син Микола, якому вже виповнилося 15 років. До цього його бачили ще маленьким школярем, який разом з батьком відвідував різні заходи.

Але зараз вже Микола помітно виріс, змужнів і зробив те, що не вдавалося його двом старшим братам - він став популярнішим самого Олександра Лукашенка. Про це повідомляє "Апостроф".

Через кілька днів Микола Лукашенко став зіркою мемів і отримав різні прізвиська - "принц Білорусі", "краш всієї Русі" (слово crush в англійському використовується стосовно людини, яка розбиває чиєсь серце).

Скріншот з Twitter

У соцмережах дівчата в захваті від зовнішності хлопця, вони говорять про те, що 15-річний хлопець підкорив їх серця.

Скріншот з Twitter

Микола народився в серпні 2004 року. Тоді в ЗМІ було багато розмов про нього, оскільки ім'я його матері було і залишається таємницею Олександра Лукашенка, який з 1975 року одружений на Галині Лукашенко. У пари є двоє синів - Віктор 1975 року народження і Дмитро 1980 року. З 1994 року вони живуть окремо, хоча офіційного розлучення не було.

Скріншот з Twitter

Одного разу Олександр Лукашенко розповів, що мати Миколи працює лікарем, після цього в ЗМІ почали писати, що хлопчика народила колишній особистий лікар президента Білорусі Ірина Абельська.

Поки старші сини Лукашенко залишаються мало кому відомими громадськими діячами, про Миколу кажуть в Білорусі, Росії, Україні і навіть в Китаї, після того, як в мережі з'явилося відео, на якому хлопець китайською мовою привітав жителів країни з Новим роком. Деякі говорять про те, що Микола стане наступником батька.

Микола Лукашенко вітає китайців з Новим роком (відео: YouTube)

Цікаво, що в інтерв'ю Лукашенко спростував домисли про те, що Миколу готують в наступники. "Батька" навіть назвав його "опозиціонером". Крім того, Лукашенко каже, що Коля дуже добрий і запросто може обійняти тата і посидіти у нього на колінах.

Нагадаємо, з'явилися фото з Білорусі, які змушують плакати і пишатися за людей.

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