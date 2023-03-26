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15 фраз себе, которые могут изменить вашу жизнь

Как изменить жизнь (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Если вы не удовлетворены качеством своей жизни, то следует что-то менять. И начинать, само собой, надо с себя. Держите 15 фраз, которые могут вам помочь.

Советами поделилась в Instagram психолог Юлия Дамочкина.

15 ключевых фраз себе:

  1. Самая большая иллюзия - что у тебя много времени. Раз - и еще минус секунда. Не откладывай.
  2. Тот, кто хочет сделать тебя удобной для других - твой главный враг. Иногда это ты сама.
  3. Доверяй себе. Всегда. В первую очередь себе. Не доверять равно себе изменять.
  4. Единственный человек, знающий, как тебе быть счастливым - это ты сам. Ибо счастье - это ощущение внутри твоего тела.
  5. Агрессия - один из важнейших ресурсов для реализации больших амбиций.
  6. Любовь - это квинтэссенция дружбы.
  7. Главный фокус в жизни должен быть на собственных ценностях.
  8. Если где-то или с кем-то плохо - уходи сразу. Без "но" и "возможно".
  9. "Хочу" - достаточный аргумент, чтобы иметь.
  10. "Не хочу" - достаточный аргумент, чтобы отказать.
  11. Трать время только на тех и то, что делает твою жизнь кайфовой, интересной, офигенной.
  12. Страдание и нытье равняются простиранию жизни.
  13. К себе - только нежно и с любовью.
  14. Вокруг тебя кучи денег. Учись их замечать и брать.
  15. Убери из жизни ложь. В первую очередь - самой себе.

Раньше мы писали об интимных секретах, которые знают только счастливые пары.

Также читайте, что делать, если "спалили" мужчину за просмотром фильмов для взрослых.

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