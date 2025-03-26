15 нелепых и странных телефонов, которые когда-либо существовали

Bang & Olufsen Serene (2005)

Телефон Serene был разработан в сотрудничестве Bang & Olufsen и Samsung, и его цель была создать стильный гаджет. Однако его исполнение оставляло желать лучшего. Камера с разрешением 0,3 МП располагалась на боковом шарнире, что делало ее использование неудобным.

Кроме того, у телефона было всего 31 МБ памяти, что едва хватало для базовых функций. Для замены батареи требовалась специальная отвертка, что было совсем неудобно по современным меркам. Философия "формы вместо функции" не произвела впечатления на многих, и он остается одним из самых неудобно спроектированных телефонов.

Bang & Olufsen Serene (2005)

Samsung Serenata (2007)

Следующим шагом Samsung после Serene стал Serenata - устройство, которое сочетало в себе элементы музыкального плеера и памятника. Продвигаемый как музыкальный плеер с базовыми функциями телефона, его эксцентричный дизайн был больше похож на гаджет, который подошел бы музею, чем для повседневного использования.

Использование вращающегося колеса в качестве управления телефоном приводило к тому, что ваша рука часто закрывала экран.

Samsung Serenata (2007)

Æ+Y (2011)

Телефон Æ+Y был разработан ювелиром, и он был настолько показушным, насколько непрактичным. Стоимость стальной версии составила 7,250 евро, а золотой - 42,000 евро.

Этот телефон сочетал в себе не только роскошь, но и о ненужную пышность. Его дизайн был неудобным, а функциональность оставляла желать лучшего, что делало его плохим выбором для тех, кто искал не только внешний блеск.

Æ+Y (2011)

Toshiba G450 (2008)

С его крошечным экраном Toshiba G450 больше напоминал модем, чем полноценный телефон. Создавался он с намерением обеспечить 3G-соединение, но его размеры были настолько малы, что читать электронные письма было практически невозможно. Дизайн клавиатуры с двумя круглыми секциями был необычным и не оправдался с точки зрения эргономики.

Toshiba G450 (2008)

Motorola Flipout (2010)

Motorola Flipout представлял собой 2,8-дюймовый экран, который открывался, чтобы раскрыть полноценную клавиатуру QWERTY. Несмотря на наличие камеры 3,1 МП и работы на Android 2.1, его дизайн был странным компромиссом между размером экрана и удобством клавиатуры.

Концепция раскладывающегося экрана не завоевала популярности, и маленький экран не имел смысла, особенно с учетом того, что он был сенсорным.

Motorola Flipout (2010) (фото: Wikimedia)

F88 Wrist Phone (2006)

Производимый китайской компанией CEC, F88 был попыткой объединить 3-МП камеру с вращающимся объективом, громкоговоритель и даже предустановленные игры. Однако его громоздкость делала его неудобным для регулярного использования. F88 можно считать неудачным предшественником современных умных часов.

F88 Wrist Phone (2006)

Samsung Z130 (2006)

Samsung Z130 был еще одной моделью, которая делала акцент на выдумках, а не на практичности. Его вращающийся экран, предназначенный для удобства видеозвонков, оказался бесполезным из-за маленького экрана. Хотя он был классный для игр в то время, его дизайн не мог выдержать проверку временем.

Samsung Z130 (2006)

Elfoid (2011)

Производящееся в Японии, устройство Elfoid было попыткой сделать мобильную связь более "человечной", буквально. Телефон имел форму человека с лицом и телом, и пользователь говорил в его живот, а голос собеседника выходил из его лица.

Хотя концепция была инновационной, Elfoid казался больше жутким, чем обаятельным, со своим неприятным видом и неудобным взаимодействием с пользователем.

Elfoid (2011) (фото: Designboom)

Kyocera/Sprint Echo (2011)

Kyocera Echo имел два экрана, которые могли работать независимо или совместно, создавая уникальный опыт многозадачности. Однако большая щель, проходящая в центре экранов, разрушала впечатление от просмотра, особенно когда два дисплея использовались вместе.

Этот телефон был больше о новизне, чем о функциональности, а его громоздкий дизайн делал его неудобным для ношения.

Kyocera/Sprint Echo (2011) (фото: The Verge)

Lamborghini T700 (2012)

В сотрудничестве с Prada, Ferrari и Lamborghini был выпущен люксовый телефон Lamborghini T700, стоимость которого составила впечатляющие 2750 долларов. Его дизайн, выполненный из металла с алмазной огранкой, сапфирового стекла и крокодиловой кожи, был направлен на привлечение элиты, но в итоге он выглядел вульгарно и непрактично.

Несмотря на высокую цену, стиль T700 был больше о демонстрации богатства, чем о достижении элегантного дизайна.

Lamborghini T700 (2012) (фото: The Verge)

Siemens Xelibri 6 (2003)

Siemens Xelibri 6 был модным телефоном, который также исполнял роль компактного зеркала. Ориентированный преимущественно на женщин, он оснащался двумя зеркалами и имел довольно непрактичный дизайн.

Необычная эстетика телефона привлекала внимание, но не по тем причинам, по которым хотелось бы. Множество людей задавались вопросом, был ли это скорее модный аксессуар, чем полезное средство связи.

Siemens Xelibri 6 (2003)

Nokia 7380 (2005)

Часть коллекции Nokia L’Amour, Nokia 7380 больше напоминал помаду, чем телефон. Его маленький экран с разрешением 208×104 пикселя и отсутствие физических кнопок делали его использование крайне неудобным.

Круглый вращающийся элемент для набора номеров и ввода сообщений по одному символу за раз был медленным и неэффективным, что делало устройство сложным для тех, кто нуждался в функциональности больше, чем в форме.

Nokia 7380 (2005) (фото: Wikimedia)

Vertu Signature Bucheron Cobra (2006)

Известный своей люксовой ценой, Vertu Signature Bucheron Cobra стоил 310,000 долларов, при этом было выпущено всего восемь единиц. Дизайн телефона был украшен золотой и алмазной коброй, что сделало его одним из самых показушных телефонов, когда-либо созданных.

Тем не менее, его чрезмерно украшенный вид оставил многих равнодушными, особенно учитывая сомнительное сочетание роскоши и безвкусицы.

Vertu Signature Bucheron Cobra (2006) (фото: Hoàng Luxury)

Nokia 7600 (2003)

С его странной каплевидной формой, Nokia 7600 стал одним из самых непрактичных телефонов, когда-либо выпущенных. Уникальный дизайн заставил клавиатуру располагаться в два столбца по бокам экрана, что делало набор текста неудобным и неловким.

Несмотря на попытки ориентироваться на модный рынок, Nokia 7600 не предложил много с точки зрения удобства использования.

Nokia 7600 (2003) (фото: Wikimedia)

GoldVish Le Million (2006)

С ценой в 1 миллион евро, GoldVish Le Million стал самым дорогим телефоном, когда-либо созданным. Его роскошный дизайн включал 18-каратное золото и алмазы, что делало его символом роскоши.

Тем не менее, несмотря на высокую цену, этот телефон широко считался одним из самых уродливых, и многие сомневались в его вызывающем и безвкусном внешнем виде.

GoldVish Le Million (2006) (фото: PhoneArena)

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